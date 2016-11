Dormir sozinho é melhor para a saúde, diz estudo

Dividir a cama com o seu namorado ou marido não é sempre um mar de rosas, certo? Quando você tenta dormir abraçadinha, tem sempre um braço que sobra. Muitas vezes, um de vocês tem o sono mais leve, enquanto o outro se mexe a noite toda, fala enquanto dorme, tem bruxismo ou ronca, certo?

Pois bem, de acordo com um novo estudo da Universidade de Leeds e Silentnight, esses probleminhas não são apenas irritantes. Na verdade, elas podem estar afetando seu sono de uma forma tão severa que passam a afetar a sua… saúde!

Das pessoas entrevistas para a pesquisa, 29% disseram que seu parceiro ou parceira era, de fato, um obstáculo para seu sono. E, como sabemos, não dormir bem pode afetar todo o funcionamento do seu organismo -do seu humor à sua pele, passando pelos seus hábitos alimentares e até digestivos.

“É raro encontrar duas pessoas com os mesmos hábitos de sono, e assim dividir uma cama pode ser um processo difícil e potencialmente privador de sono”, explicou Guy Meadows, co-fundador da The Sleep School, em entrevista ao Daily Mail.

“Ou seja, para muitas pessoas, é óbvio que dormir em quartos separados pode fazer garantir um sono melhor e mais repousante”, esclarece a doutora Nerina Ramlakhan, especialista em sono da Silentnight.

No entanto, as coisas não são tão simples assim. Já que, por sua vez, 36% das pessoas têm dificuldade para dormir se não puderem dar um beijo de boa noite em seu parceiro, segundo com um estudo da LM Research.

Ou seja, vale observar como isso funciona no seu caso. Dormir separado te deixa melhor ou pior? E só então ajustar a divisão da cama com o seu amor.