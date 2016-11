Motel da morte despacha mais um

Hemelindo Alves da Silva, de 57 anos, natural de Ipixuna (AM), morreu por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira (30), em um apartamento usado como motel, localizado no Centro de Cruzeiro do Sul (AC), próximo ao Mercado do Peixe. O local onde o homem morreu é conhecido como “Caladinho” e “Caramba”.

Uma mulher que estava com o homem no momento que ele passou mal, chegou a pedir socorro, mas o homem morreu antes da chegada do Samu. A mulher é casada, moradora do bairro Miritizal, e explicou que estava apenas conversando com a vítima, que não chegou a ter nenhum tipo de relação sexual.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área, devido a grande quantidade de curiosos. O corpo de Hemelindo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Esta é a segunda morte nesta situação, nesse mesmo motel em dois anos. No dia 12 de novembro de 2014, um outro homem morreu no mesmo local , onde estava com uma garota de programa.