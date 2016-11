Policiamento Municipal e Secretaria de Saúde de Rio Branco realizam campanha antifumo no Terminal Urbano

A Lei Municipal 1.764 de novembro de 2009 determina a proibição do uso de cigarro em locais com aglomeração de pessoas e onde haja paredes que possam impedir a dispersão da fumaça, como o Terminal Urbano da capital. Por isso, a Divisão de Operação do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o setor de Combate ao Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante toda essa semana uma campanha de conscientização para os usuários do Terminal, na tentativa de coibir o uso do cigarro no local.

A campanha, que tem o objetivo de alcançar as mais de 50 mil pessoas que passam pelo Terminal Urbano diariamente, é coordenada pela capitã PM Marcilene Alexandrina, que é chefe da Divisão e também enfermeira. Durante a toda a semana, o efetivo do policiamento do Terminal Urbano, cerca de 20 homens, atua junto com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) alertando para a proibição do consumo de cigarros no local, distribuindo folders e dando orientações sobre as possibilidades de tratamento contra o tabagismo. “Não queremos punir pessoas pela desobediência à Lei, mas temos que evitar o fumo no Terminal, o que afeta muitas pessoas passivamente. Enquanto isso, a equipe de saúde orienta sobre o tratamento gratuito ao tabagismo, oferecido nas unidades de saúde da nossa cidade”, destaca Alexandrina.

Dona Maria Luiza, de 68 anos, que fuma há mais de 40, ouviu atentamente as orientações repassadas pelos técnicos da SEMSA e relatou que tem muita vontade de largar o hábito. “Eu gostei de saber que tem tratamento de graça nos postos de saúde, incluindo a medicação e psicólogos. Vou procurar sim”.

O estudante Jemerssom Gomes, de 17 anos, considera admirável a campanha em locais como o Terminal, por onde passam milhares de jovens diariamente. “É importante não começar, evitar o primeiro trago no cigarro. Quanto mais essa mensagem chegar às pessoas, menos fumantes teremos e menos mortes causadas por esse vício”.

Atualmente, a SEMSA oferece tratamento antitabagismo em dez unidades de saúde da capital: Centro de Saúde Ary Rodrigues, Policlínica Barral y Barral, Unidade de Saúde da Família Mariano Gonzaga, Centro de Saúde da Vila Ivonete, Centro de Saúde Rosângela Pimentel, Centro de Saúde das Placas, do Tucumã, Unidade de Saúde do Preventório, Centro de Saúde Mário Maia e Unidade de Referência de Atenção Primária – URAP Cláudia Vitorino. O tratamento inclui rodas de conversas com psicólogos, apoio e medicamentos. Os pacientes se reúnem em grupos uma vez por semana e o acompanhamento é de até um ano.