Acre faz bonito em etapa nacional das Paralimpíadas Escolares

Os cinco acreanos que participaram da edição 2016 das Paralimpíadas Escolares garantiram nove medalhas para o estado. O evento foi realizado em São Paulo, entre os dias 21 e 26 deste mês.

Os atletas competiram nas modalidades de natação, atletismo e bocha. O destaque deste ano foi Gigliane Santos, estudante do Colégio Dom Bosco, que conquistou três medalhas de prata, nas categorias 100 metros, 400 metros e salto em distância, todos na classe T36.

Também no atletismo, Lucas Damasceno, estudante da Escola Theodolina Falcão, garantiu medalha de ouro nos 100 metros e prata nos 400 metros e no lançamento de dardos, classe T35. “Já é o quinto campeonato nacional que represento o Acre. Foi emocionante trazer mais três medalhas, pois treino muito desde janeiro”, diz.

Na natação, Laís Vitória Gonzaga conquistou prata na categoria nado peito e bronze nos 500 metros livres, classe S14.

Na mesma modalidade, Deborah Oliveira levou a medalha de bronze na categoria nado peito, classe S14. Na bocha, Raylander Marcellino ficou em terceiro lugar, garantindo a medalha de bronze na classe BC4.

De acordo com o professor Clodoaldo Castro, um dos quatro profissionais que acompanhou a delegação, com essas conquistas, todos garantiram bolsa-atleta, sendo dois no estudantil e três nacional: “Apesar da delegação pequena, nossos paratletas conseguiram um resultado satisfatório para o Acre, e garantiram a bolsa para o ano que vem”.

A ida dos representantes acreanos para as Paralimpíadas Escolares foi garantida graças ao apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte (SEE), do deputado federal Ney Amorim, da Móveis Gazim e do Colégio Sesi, que fornece o espaço para os atletas treinarem.