Educação cumpre metas e melhora qualidade do ensino

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, vem trabalhando para melhorar os índices da qualidade da aprendizagem no Estado. Prova disso, são os resultados positivos obtidos pelo Radar do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o IDHM, 25 das 27 unidades da federação apresentaram tendências de avanços positivos na Educação, com destaque para os Estados do Acre (0,061), Amazonas (0,062) e Amapá (0,082), entre os anos de 2011 e 2014. No Acre, a base de dados do radar aponta um salto de 0,612 para 0,673 na evolução do ensino.

Para a diretora de Ensino da SEE, Rúbia Cavalcante, os números positivos são decorrentes de um trabalho realizado pelo governo do Estado em parceria com as prefeituras e também com a comunidade, o que tem ampliado a oferta de vagas em diversos níveis de ensino.

Ela explica que o governo vem atingindo as metas de educação porque tem investido não apenas na infraestrutura, mas, sobretudo, na formação continuada de professores, coordenadores de ensino e coordenadores pedagógicos, nas zonas urbana e rural de todos os 22 municípios acreanos.

“Além disso, temos como meta realizar o acompanhamento pedagógico de todo o trabalho que é realizado nas escolas, o que tem garantido ao Estado melhorar a qualidade da educação, ao mesmo tempo em que trabalhamos o fortalecimento da autonomia escolar”, explicou.

Muitos programas têm garantido colocar a educação do Acre em posição de destaque, entre os quais o Asas da Florestania, que chega aos lugares mais longínquos da zona rural, e o Quero Ler, que vai alfabetizar mais de 50 mil pessoas até o fim de 2018.

Asas da Florestania

O Programa Asas da Florestania leva educação e cidadania aos locais mais distantes do Estado, oferecendo ensino infantil, fundamental e médio para estudantes que não têm acesso fácil às escolas. As aulas são oferecidas na comunidade, onde as salas funcionam nas próprias casas.

No ensino infantil, o Asas da Florestania tem como meta programada a matrícula de 15 mil novos alunos, mas como alguns municípios não aderiram ao programa, chegou-se a 88,41% da meta, matriculando 13.263 alunos.

No ensino fundamental, o Asas da Florestania tinha como projeção matricular 14.400 alunos, chegando a 14.818, totalizando 109,9% da realização da meta estipulada. Já no ensino médio, o número de matriculas chegou a 8.460.

Superação de metas

Em todos os níveis de ensino, o governo do Acre, por meio da SEE, tem superado as metas, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de vagas e de matrículas realizadas, ofertando vagas em todas as modalidades.

No ensino infantil, por exemplo, a meta programada do governo era a realização de sete mil novas matrículas, mas, com os esforços e todo o trabalho de gestores, coordenadores e professores, chegou a 14.294 novas matrículas, num total de 204,2% da meta realizada.

Já no ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano), foram programadas 26 mil novas matrículas em todos os municípios.

Foram nada menos do que 35.262 matrículas, chegando a 135,6% do que havia sido inicialmente projetado.

No que diz respeito ao ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano), foram planejadas 8,8 mil novas matrículas, mas, por meio da política de inclusão do governo, chegou-se a 29.633, atingindo 336,7% da meta projetada.

No ensino médio, eram esperadas 5,3 mil novas matrículas, chegando-se, porém, a 10.461, ultrapassando a meta em 197,4% do que inicialmente estava programado pelas equipes gestoras.

Aumento do Ideb

Os esforços da política do governo também podem ser observados na melhoria dos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

De acordo com a pesquisa, em 2013 o Estado registrava índice de 5,1 pontos nas séries do 1° ao 5° ano. Em 2015, o crescimento foi de 0,4, chegando a 5,5 pontos. Nos dados de municípios, o ensino público da rede de Rio Branco apresentou crescimento de 0,3 ponto nas séries iniciais, saindo de 5,5 para 5,8 pontos.

No ensino fundamental do 6° ao 9° ano a educação estadual alcançou 4.5 pontos, na avaliação de 2015. No ensino médio, no mesmo ano, o Acre registra 3.6 pontos. Isso foi possível, entre outros fatores, graças à expansão do acesso aos serviços básicos de educação.

De acordo com os dados do censo de 2015, houve 15 mil novas matrículas de crianças entre quatro e cinco anos, 30 mil no ensino fundamental I (programa Escola Ativa), 14.400 no ensino fundamental II e 9,6 mil no ensino fundamental.

Também houve incremento no número de matrículas nas atividades educacionais para inclusão social de grupos mais carentes em Zonas de Atendimento Prioritário (ZAPs) de áreas urbanas.