Prefeitura promove amanhã audiência pública para debater e aprovar revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Rio Branco realizará a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira, 1º de dezembro, no auditório da Secretaria da Fazenda do Acre, no Centro, audiência pública para debater e aprovar as propostas de revisão do novo Plano Diretor de Rio Branco. Após aprovação, o texto irá para a Câmara de Vereadores. O documento terá vigência de 2017 a 2020.

A convocação para a audiência pública é feita em conjunto com o Conselho Municipal de Urbanismo, que integra a política de gestão e desenvolvimento urbano de Rio Branco no âmbito da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Urbano (SMDGU).

O evento é aberto a todas as pessoas que tem interesse em participar dos debates. A programação será dividida em duas etapas, começando pelo credenciamento dos participantes; solenidade de abertura, formação da mesa Diretora e leitura do regulamento; apresentação da proposta; apresentação e defesa dos destaques protocolados, e eleição dos delegados de sete segmentos sociais.

Na 2ª etapa acontecerá a votação das propostas pelos delegados e o encerramento da audiência. “Precisamos dar nossa contribuição discutindo propostas e melhorias, ajudando o poder público a construir um planejamento urbano que retrate as necessidades de nosso município para agora e para os próximos anos”, disse Márcio Oliveira, coordenador da Revisão do Plano Diretor de Rio Branco.

As propostas foram debatidas entre 2015 e 2016 com lideranças comunitárias, representantes dos diversos segmentos sociais, empresários, trabalhadores, técnicos, estudantes, gestores públicos e outros. Após a audiência, o texto segue para análise da Câmara de Vereadores. Foram realizadas reuniões em todas as regionais de Rio Branco e houve participação efetiva da comunidade nas sugestões preliminares. Os moradores falaram basicamente dos problemas e das necessidades de cada bairro.