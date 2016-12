Justiça Trabalhista ganha novas instalações no Acre

A população de Rio Branco passa a contar desde ontem com espaços ampliados do Fórum Trabalhista Juiz Oswaldo de Almeida Moura. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Francisco José Pinheiro Cruz, entregou a obra de melhoria da infraestrutura que atende a área administrativa e as quatro Varas do Trabalho em Rio Branco.

O Fórum Trabalhista passou a contar salas ampliadas para Central de Mandados, Núcleo de Conciliação e Mediação, Central de Cálculos, salas de Treinamentos, mini-auditório, sala de segurança, setor de Tecnologia da Informação, além do setor de distribuição, protocolo e averbação processual.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre, teve um ganho significativo, afirmou o Desembargador Francisco Cruz, pois foi ampliado o espaço para o Escritório Corporativo e mais uma sala dos Advogados, o que significou melhor comodidade não apenas aos advogados, mas também aos jurisdicionados, sempre observando as sinalizações e aspectos físicos da acessibilidade de pessoas com deficiência física, destaca o Presidente do Regional.

Para o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB acreana Danilo Breno, a administração do TRT da 14ª Região e os servidores e magistrados que atuam em Rio Branco estão de parabéns, com certeza esta obra de ampliação traz a todos nós que atuamos na Justiça do Trabalho em Rio Branco uma maior comodidade e com isso refletirá diretamente aos jurisdicionados da região, finaliza Danilo.

Desde a inauguração do Edifício que abriga o Fórum e Varas no ano de 1973, pelo então Juiz Pedro Pereira de Oliveira, à época Presidente do Tribunal, esta é a primeira obra de ampliação da estrutura física com tal abrangência. Para o Desembargador Francisco Cruz a infraestrutura ora inaugurada atenderá as demandas pelo menos nos próximos 10 anos, concluiu.

No evento desta terça-feira, foi lançada no Acre a Exposição Itinerante “Um Mundo /sem Trabalho Infantil”, que durante esta semana está acontecendo de forma simultânea, em Vilhena(RO) e em Rio Branco.

Trata-se de uma iniciativa do Comitê Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, capitaneada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com o apoio de todos os TRTs do país.

A exposição é composta de 13 painéis e visa divulgar, durante seis meses, documentos históricos, fotografias, banners, cartilhas, gibis e demais informações que retratem, na atualidade brasileira, o problema do trabalho infantil suas consequências e a luta pela erradicação, destacou o Desembargador Francisco José Pinheiro Cruz Presidente do TRT14.