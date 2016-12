Governo debate ações preventivas sobre possível enchente do Rio Juruá

Nos últimos anos, tem-se observado o acontecimento de efeitos naturais extremos no Acre. Para prevenir possíveis riscos e prejuízos, o governo do Estado realiza monitoramento constante do clima. Na quinta-feira, 29, a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGRA) realizou reunião técnica em Cruzeiro do Sul, durante o Viver Ciência.

O encontro debateu estratégias integradas para a prevenção de riscos diante da possibilidade de alagação do Rio Juruá em 2017.

O evento foi promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

As ações de acompanhamento do desmatamento ilegal e queimadas do Força-Tarefa 2016 também foram pauta da reunião, que contou com a presença de gestores do Batalhão de Policiamento Ambiental, secretarias de Saúde e de Pequenos Negócios, SOS Amazônia, Universidade Federal do Acre (Ufac) e Associação de Amigos das Águas do Juruá (Amaj).

As instituições ficaram responsáveis por encaminhar propostas à Sema, que irão compor o Plano de Contingência do governo do Estado.