Prefeito de Sena Madureira avalia positivamente parceria com o governo

O governador Tião Viana recebeu nesta quarta-feira, 30, o prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino. Na ocasião, o prefeito aproveitou para fazer uma avaliação positiva de sua parceria com o governo do Estado durante a gestão à frente do município, que se encerra agora em dezembro.

“Este foi um ano difícil pra todo mundo. O país está atravessando uma crise financeira e esse cenário não fica diferente para Estados e municípios. Porém, a parceria com o governo do Estado fez com que tivéssemos diversos avanços, mesmo perante as dificuldades. É uma parceria que deu certo, e o município só ganhou com tudo isso”, disse Mano Rufino.

Só o programa Ruas do Povo chegou a 101 ruas em Sena Madureira, totalizando mais de 11 quilômetros pavimentados pelo Estado.

Já no setor produtivo, o governo cedeu uma patrulha mecanizada, com a qual foi possível abrir mais de mil quilômetros de ramais durante os últimos quatro anos, beneficiando os produtores rurais do município.

Outro destaque em Sena Madureira é a bacia leiteira, que saiu de uma produção diária de 600 para 2.500 litros por dia, absorvidos principalmente pela indústria local de laticínios.

Já na piscicultura, os resultados foram bastante expressivos. Só durante a Feira do Peixe, Sena Madureira saltou de 2,5 toneladas de pescado comercializado para 35 toneladas após a aplicação de políticas públicas estaduais que beneficiam a cadeia produtiva do peixe.