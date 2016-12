Por que alguns fazem fila muito antes de embarcar?

Você já deve ter se perguntado por que as pessoas formam filas tanto tempo antes do início do embarque – às vezes, antes mesmo de algum funcionário da companhia aérea aparecer. Ou talvez você seja uma dessas pessoas que fica perto do portão de embarque e inicia a fila assim que possível.

Mas de onde vem essa vontade de entrar logo no avião? Isso tem uma explicação psicológica, como a especialista em comportamento Judi James explicou ao jornal britânico ”Daily Mail”. Alguns pontos destacados servem para explicar por que muitos gostam de esperar em filas, em geral – não apenas para embarcar. Mas também há explicações ligadas diretamente ao ato de voar.

Medo de perder alguma coisa

Judi afirma que no momento em que o ser humano ver uma fila, mesmo que o cérebro diga que não fará diferença esperar na fila ou não, o medo de perder alguma coisa se sobrepõe.

Querer ser o primeiro

Muitos sentem-se diminuídos quando veem outras pessoas na frente. O que é uma sensação totalmente irracional, como indica a especialista.

Ansiedade

Viajar, por si só, é algo sério para todos. Mesmo que não tenhamos problemas para voar, entramos em um estado de ansiedade, diz Judi James.

Ter um propósito

O tempo passa mais rápido quando se tem um propósito. A especialista dá exemplos: 1 hora pode parecer 3 horas quando se está entediado, da mesma forma como 1 hora parece só 5 minutos quando é preciso levantar para trabalhar.

“Fazer fila para embarcar pode dar a sensação de que o tempo está passando mais rápido do que se você está à toa”

Reservar espaço

Humanos são muito territoriais, destaca a entrevistada ao jornal britânico. Por isso, mesmo sabendo que provavelmente terá espaço suficiente para guardar a bagagem, muita gente quer entrar logo no avião para garantir que seus pertences terão lugar assegurado no compartimento localizado sobre seu assento.

Além disso, há quem queira entrar logo para garantir até mesmo que terá espaço no descanso de braço da poltrona.

Mentalidade de 1ª classe

Essa análise serve não apenas para quem faz questão de ser o primeiro da fila, como para quem espera até o último momento para embarcar. Existe nesses casos um sentimento de “merecimento” envolvido – é o que a especialista chama de mentalidade de 1ª classe.

Ela faz uma comparação com o que classifica de instinto de manada: “Os animais confiantes são aqueles que estão na frente ou os que não podem ser incomodados e andam por aí, mesmo com o risco de serem atacados”.