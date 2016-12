Prefeitura testa sistema que pretende deixar linhas do transporte público mais eficientes

Um sistema de linhas de ônibus diferenciado está sendo testado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), visando oferecer à população um transporte público mais dinâmico e eficiente. Ainda em fase de testes, o sistema com linhas alimentadoras, que circulam somente dentro dos bairros em direção ao Terminal de Integração Adalberto Sena, e linhas troncais, que fazem a ligação do Terminal de Integração com o Centro, vai operar apenas aos domingos, na regional Tancredo Neves, nos ônibus que fazem as linhas do Tancredo Neves, Alto Alegre, Irineu Serra e Wanderley Dantas.

O usuário deve ficar atento ao itinerário do coletivo. As linhas alimentadoras fazem o trajeto entre os bairros e o Terminal de Integração, e possuem os seguintes números e nomes:

211 – Tancredo Neves/Terminal Adalberto Sena , que fará o trajeto original da linha dentro do bairro;

213 – Alto Alegre/Terminal Adalberto Sena , que agora tem seu percurso pela Rua 25 de Dezembro e deixa de circular pelo bairro Jorge Lavocat;

215 – Irineu Serra/Contri, que fará um trajeto desde o final do Irineu Serra até a sede do Café Contri, e passa a atender também a Rua Juarez Távora.

Ao desembarcar no Terminal de Integração, o passageiro tem três opções de linhas troncais, que fazem a ligação com o Centro, por diferentes corredores:

201 – Term. Adalberto Sena/Term. Central via Av. Antônio da Rocha Viana;

203 – Term. Adalberto Sena/Term. Central via Av. Getúlio Vargas;

703 – Term. Adalberto Sena/Term. Central via Wanderley Dantas;

Os usuários que embarcarem no Centro e nos corredores em direção aos bairros, devem utilizar uma das três linhas troncais em direção ao Terminal Adalberto Sena. Durante a fase de testes, a população contará com equipes da RBTRANS e da empresa concessionária das linhas posicionadas nos terminais e ao longo dos percursos, para orientar os passageiros sobre as mudanças.

A decisão de realizar os testes primeiramente aos domingos permite que o passageiro se adapte as mudanças e passe a conhecer o novo modelo de transporte público para Rio Branco. Ao desembarcar no Terminal Adalberto Sena o usuário não precisará pagar outra passagem para embarcar em outro ônibus, podendo realizar toda a viagem pagando apenas uma passagem.

As vantagens deste novo sistema incluem a maior oferta de viagens em trajetos curtos e rápidos para qualquer ponto da cidade, incluindo ruas que antes não possuíam atendimento e a opção do usuário de escolher várias opções de integração gratuitamente.