Presidente do TJAC repudia ataques às garantias da magistratura

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Cezarinete Angelim, divulgou nota oficial nesta quinta-feira, 1º, na qual repudia com veemência os ataques às garantias da magistratura, em referência à aprovação de proposta legislativa que prevê medidas que ameaçam a autonomia dos juízes e a independência do Poder Judiciário.

Para Cezarinete Angelim, não se pode admitir em um estado democrático de direito reduzir as prerrogativas do Poder Judiciário ou pretender constranger seus integrantes, tarefa que, “em tese, só interessa àqueles que vivem à margem da lei”, frisou.

A presidente do TJAC está em João Pessoas, na Paraíba, onde participa do 109º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça. Na ocasião, os 27 desembargadores-presidentes participantes irão definir, nesta sexta-feira, 2, posição acerca das medidas aprovadas pela Câmara Federal que atentam contra a independência do Poder Judiciário.

Leia a íntegra da nota: