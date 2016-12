Família diz que culpar piloto por acidente da Chapecoense é ‘cruel’

A família do piloto Miguel Quiroga, de 36 anos, se manifestou nesta quinta-feira (1) a respeito da confirmação de falta de combustível que teria causado a queda do avião da Chapecoense, que deixou 71 mortos na terça (29), e também sobre o aviador não ter parado em Cobija para reabastecer a aeronave. Ao G1, Milena Quiroga, prima do piloto, diz que culpá-lo do acidente neste momento de dor é “cruel e absurdo”. Ela acredita que uma série de fatores tenha causado o acidente.

“É cruel, absurdo e injusto tentar achar que ele tenha sido o causador de tudo. Se ele se arriscou, tinha algumas convicções para isso, mas é difícil e até impossível mensurar isso nesse momento. É cruel tentar achar um culpado, pois, uma tragédia dessas acontece após uma série de fatores que ainda devem ser analisados”, afirma.

Os resultados preliminares da investigação, divulgados na quarta (30), apontam que a aeronave não tinha nenhum combustível ao cair. Em entrevista ao Jornal Nacional, o piloto e escritor Ivan Sant’Anna disse que o reabastecimento em Cobija teria evitado o acidente. Uma conversa entre o comandante do avião com a torre do aeroporto de Medellín reforça a suspeita de que a falta de combustível foi a causa do acidente com o time da Chapecoense.

O especialista explicou ainda que a viagem até Medellín, na Colômbia, duraria quatro horas e meia, mas a capacidade do avião era de quatro horas. Por isso, o piloto deveria ter insistido em ser o primeiro a pousar dando emergência de combustível. “Ele só tem 15 minutos de folga. Se houver qualquer problema no caminho, ele não vai conseguir chegar”, disse.

Quiroga era um dos proprietários da companhia aérea boliviana LaMia. Segundo Milena, o piloto conhecia a aeronave Avro RJ-85 e sabia da capacidade de voo, pois trabalhavou vários anos no avião antes de conseguir alugá-lo. Ela relembrou que o pai de Quiroga sobreviveu a um acidente aéreo e teve sequelas. Mesmo assim, o primo insistiu para ser aviador e dizia ao pai que o mesmo não aconteceria com ele.

“Não dá para tentar achar um culpado. Meu tio sofreu consequências que eram evidentes no dia a dia. Ele teve as pernas quebradas em vários locais e os pés foram reconstruídos. Ele perdeu centímetros de altura e uma perna ficou maior que a outra. Ele ouvia o filho dizer desde criança que queria ser aviador e perguntava “mas você não viu o que aconteceu comigo? Não tem medo?”. E o Miguel respondia: ‘isso comigo não vai acontecer’”, relata.

Milena conta que toda a família está muito abalada. A esposa de Quiroga, segundo ela, está reclusa e não deve se manifestar sobre o assunto. Ela lembra que o filho mais novo do piloto tem apenas 4 meses e diz que a dor dos familiares não tem fim.

“Ficam as memórias boas, a saudade e o sorrido espontâneo dele. Não lembro de vê-lo com raiva há não ser em situações necessárias. Era uma pessoa muito carinhosa e familiar. A perda é muito grande e falar sobre causas é absurdo. Não posso opinar sobre uma coisa em que eu não estava, mas acredito piamente na competência dele e vou continuar batendo nessa tecla”, finaliza.