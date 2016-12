Acre reduz em 76,18% casos notificados de dengue

Levantamento realizado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, aponta que os casos suspeitos de dengue tiveram uma redução significativa no período de 2014 a 2016.

No ano de 2014 foram notificados 36.374 casos suspeitos de dengue. Em 2016, até novembro, foram notificados 8.667 casos suspeitos de dengue no Acre – uma redução de 76,18%. Já de abril a novembro deste ano, a redução foi superior a 30%.

Com relação ao Zika vírus, os dados apontam que foram notificados 1.468 casos suspeitos e somente um caso de microcefalia foi relacionado ao vírus Zika.

Os primeiros casos suspeitos de febre chikungunya surgiram em 2015, quando se constatou que os pacientes contraíram a doença em outros estados onde o vírus circulava. Em 2016 foram notificados 1.058 suspeitos no Acre.

Trabalho contínuo

O secretário adjunto de Atenção à Saúde, Ráicri Barros, destaca que a queda nos índices de notificações só foi possível porque o Estado e as prefeituras mantêm uma política constante de combate ao mosquito Aedes aegypti, em especial a prefeitura de Rio Branco, que conta com a maior quantidade de habitantes e se manteve ativa nas atividades de controle e combate ao mosquito.

Além disso, as ações de combate também contam com a parceria da Casa Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Depasa, Detran, Secretaria Estadual de Educação, Exército e Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

“Vamos intensificar as ações a partir de agora porque este é o período em que registramos mais chuvas, sempre prestando apoio às prefeituras e seguindo as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde. Nesta semana participamos de videoconferência com o ministro da Saúde para alinhar as atividades”, afirmou Ráicri Barros.

Ação nacional

Nesta sexta feira, 2, o general de Brigada Costa Neves, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, representante do governo federal, estará no Acre para a abertura da Campanha de Mobilização Nacional do Combate ao Aedes. O ato contará com a participação do governador Tião Viana, secretário de Saúde do Estado, Gemil de Abreu Júnior, e demais autoridades.

O representante fará uma visita técnica para avaliar as ações de combate ao mosquito vetor da dengue, zika vírus e febre chikungunya que estão sendo realizadas no Estado.

O evento terá início às 9h, no mercado do bairro Seis de Agosto, onde será feita a entrega de três veículos para as cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Em seguida, será realizada visita domiciliar no bairro Seis de Agosto e visita a duas escolas da rede pública de ensino.

Durante a programação, serão realizadas palestras e teatros na Escola Ana Turan Machado Falcão, no bairro Cidade Nova, e também na escola Natalino da Silveira Brito, no bairro Estação Experimental, onde serão encerradas as atividades às 12 horas.

De acordo com Eliane Costa, gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a vigilância atual na intensificação e mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo território estadual, além de consolidar e divulgar informações sobre as ações e os resultados obtidos.

“Monitoramos os procedimentos adotados para intensificar as ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, apoiando e acompanhando a instalação das Salas Municipais de Coordenação e Controle, assim com propor aos órgãos competentes estudos e medidas para alcançar o objetivo do grupo”, esclarece a gerente.