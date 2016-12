Corpos dos jogadores da Chape e jornalistas serão repatriados hoje

Os brasileiros vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense devem ser encaminhados ao Brasil a partir das 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (2).

De acordo com o Diário Catarinense, está previsto que neste horário decolem três aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) que irão repatriar os corpos dos mortos no acidente. Um quarto voo comercial irá partir no mesmo horário, levando os seis jornalistas da Fox que perderam a vida no voo da LaMia.

A publicação explica que os corpos serão deslocados por comboio até o aeroporto. Antes de os caixões serem depositados no interior das aeronaves, deve haver uma cerimônia breve, organizada pelo governo colombiano para a despedida.

Os caixões dos brasileiros, todos jogadores da Chapecoense, estavam cobertos com uma bandeira branca com o distintivo do clube e a inscrição: “Campeões para sempre”. Os caixões não serão lacrados no translado até o Brasil.

Velório

O velório das vítimas do acidente aéreo na Colômbia está previsto para o sábado (3) em Chapecó, no oeste de SC.

Espera-se que cerca de mil jornalistas de todas as partes do mundo estejam presentes para fazer a cobertura. Além disso, o UOL destaca que personalidades como o presidente da República Michel Temer e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, são esperadas

Chapecó espera cerca de 100 mil pessoas nos arredores da Arena Condá na manhã de sábado, o que representa mais da metade da população local. Cerca de 20 mil terão acesso à parte interna do estádio.