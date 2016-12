Eleição da direção do TJAC para o biênio 2017-2019 será na próxima sexta, 9

O Tribunal de Justiça do Acre já tem data para a escolha dos desembargadores que integrarão a nova direção administrativa do Poder Judiciário estadual para o biênio 2017-2019. A eleição, segundo pauta de julgamento publicada nesta sexta-feira, 2, no Diário da Justiça Eletrônico, acontecerá dia 9 de dezembro (sexta-feira), durante a 19ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno Administrativo.

De acordo com o Regimento Interno da Corte de Justiça acreana, a administração do Tribunal de Justiça é composto pelo presidente, vice-presidente e corregedor geral da justiça, eleitos dentre os seus membros mais antigos, para mandato de dois anos, “proibida a reeleição, até que se esgotem todos os nomes da ordem de antiguidade”.

Atualmente, a administração do TJAC tem a seguinte composição: desembargadora Cezarinete Angelim (presidente), desembargadora Denise Bonfim (vice-presidente) e desembargadora Regina Ferrari (corregedora).