Após perseguição, motorista é preso com a posse de 60kg de droga em Senador Guiomard

Agnaldo Pereira dos Santos, 40, foi preso por policiais militares do 2º Batalhão, na manhã desta sexta-feira, 2, em Senador Guiomard, acusado de transportar, em um veículo Honda Civic, pelo menos 60 quilos de droga, avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

De acordo com a PM, o acusado teria, ainda no município de Brasileia, furado uma barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que, via rádio, acionou a Polícia Militar para a concretização da abordagem do suspeito.

De posse da informação, policiais militares do 2º Batalhão, que atuavam em uma ação no município de Senador Guiomard, avistaram o veículo, iniciando-se, assim, uma perseguição, que acabou no Ramal da Garapeira, onde o acusado foi preso.

Aos policiais, Agnaldo Pereira afirmou não saber da existência da droga no interior do carro que conduzia, pois apenas teria sido contratado para conduzir o veículo de Brasileia para Rio Branco.

Sobre a propriedade do veículo, o acusado, dizendo-se taxista, falou aos PMs que não tinha tal informação, pois, em Rio Branco, seria procurado por um desconhecido que receberia o carro e o pagaria a quantia de R$ 10 mil por transportar o veículo.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde foi autuado na forma da lei.

Selmo Melo