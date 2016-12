Eletrobras-AC registra mais de 900 ‘gatos’ de energia em novembro

A Eletrobras Acre atendeu 2,4 mil ocorrências em todo o estado somente em novembro deste ano. O gerente de fiscalização André Sabino explica que 912 desses atendimentos eram de furto de energia, conhecido popularmente como “gato”. De acordo com ele, 85% dos casos foram registrados em Rio Branco.

A maior parte dos “gatos”, segundo ele, é feito por proprietários de restaurantes ou comércios, pois o consumo de energia representa ao menos 40% dos gastos fixos desses locais.

“Quando a pessoa não deixa a equipe entrar no local, provavelmente é porque existe irregularidades. Infelizmente a maior parte das pessoas que fazem isso possuem condições de pagar a conta de energia, os comerciantes fazem isso para reduzir custos. O índice do furto de energia em residências é bem menor que em locais comerciais”, destaca.

Sabino destaca que as equipes de fiscalização são muitas vezes agredidas pelos moradores que impedem a entrada dos trabalhadores. Na última terça-feira (29), duas pessoas foram presas por insultar e tentar agredir os funcionários com uma faca. As prisões ocorreram no Loteamento Santo Afonso e Ouricuri.

“Enfrentamos esse tipo de situação diariamente, encontramos várias dificuldades em campo. Todos os dias, quando chegamos aos locais onde existe irregularidade, o consumidor fica exaltado e alega que não vai permitir a fiscalização. Nesses casos é preciso chamar a polícia e depois a perícia técnica para fazer os laudos necessários”. Com Informações G1