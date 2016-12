TRE-AC realiza curso de formação sobre o novo Código de Processo Civil

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por meio da Escola Judiciária Eleitoral Evandro Marques de Souza, realiza o curso de formação intitulado O novo Código de Processo Civil: reflexos no Direito Eleitoral. O curso será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Escola do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Acre, Sala 2 do anexo I do TJAC.