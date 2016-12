Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann finalistas ao The Best

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann foram os atletas escolhidos pela FIFA para lutar este ano pelo prémio para melhor jogador do mundo, o The Best.

Relembre-se que o craque português venceu durante o último ano o Europeu de Futebol por Portugal, título ao qual junta o de vencedor da Liga dos Campeões, mas, desta feita, com o Real Madrid.

Lionel Messi, por seu lado, destacou-se esta temporada ao vencer a Liga espanhola, tendo também um registo avassalador de golos marcados. Já o francês do Atlético Madrid, logrou este ano a chegada a final da Liga dos Campeões e do campeonato Europeu, perdendo na final, no Stade de France, frente a Portugal.

Neymar, jogador do Barcelona, nome que também poderia figurar nesta lista, até porque venceu os Jogos Olímpicos pela seleção brasileira, ficou de fora da corrida ao galardão.

Cristiano Ronaldo em 2016: 53 jogos, 51 golos, 16 assistências, 2 títulos (Europeu e Champions).

Messi em 2016: 58 jogos, 55 golos, 31 assistências, 3 títulos (Liga Espanhola, Copa del Rey, Supertaça Espanhola).

Griezmann em 2016: 63 jogos, 26 golos, 13 assistências, nenhum título (finalista Champions e Euro).