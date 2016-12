Prefeitura e Sindicato dos Camelôs lançam neste sábado a 4ª edição do Natal no Calçadão

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Sindicato dos Camelôs e Feirantes do Acre (SINCAFE), lançam neste sábado, 03 de dezembro, às 9 horas da manhã, a quarta edição do Natal no Calçadão. O evento será realizado na tenda montada no Calçadão da Benjamim Constant, em frente ao Colégio Acreano, onde acontecerá durante todo o mês de dezembro uma vasta programação artística e cultural, além do sorteio de prêmios, que incluem uma moto zero quilômetro.

Entre as atrações deste sábado, está a chegada do Papai Noel – que ficará durante todo o mês na tenda natalina – e a apresentação do cantor Natan Dantas e Grupo Seja Forrozeiro.

O Natal no Calçadão é promovido anualmente pela Prefeitura de Rio Branco e Sindicato dos Camelôs e Feirantes do Acre (SINCAFE). Segundo o presidente do Sindicato, José Carlos Juruna, “o objetivo é aquecer o comércio no centro da cidade, proporcionar o sorteio de prêmios para o público e um local onde as famílias possam celebrar o Natal e fazer as compras de fim de ano com segurança”.

O Sindicato dos Camelôs realiza todos os anos o sorteio de brindes para pessoas que comprarem nas lojas cadastradas na promoção – identificadas com um banner do Natal no Calçadão na porta – e depositarem o cupom na tenda natalina. Concorre quem comprar acima de R$ 20. Este ano, a promoção terá uma novidade: o sorteio será realizado no dia 30 de dezembro e não mais dois dias antes do Natal, como em anos anteriores. Juruna cita que é mais uma forma de manter o comércio aquecido na região do Camelódromo até o final do ano. Ainda segundo Juruna, até agora 41 lojas já se cadastraram na promoção, número que deverá chegar a cerca de 100.

Horário de atendimento diferenciado

Durante todo o mês de dezembro as lojas da região do Camelódromo estarão abertas até mais tarde. Até o dia 16, o fechamento será às 19 horas. A partir do dia 17 de dezembro, as portas só serão fechadas às 22 horas.

Programação cultural

A programação cultural do Natal no Calçadão é de responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB). Segundo o presidente da FGB, Sid Farney, este ano, além dos cantores contratados pela instituição, toda quarta-feira, a estrutura da tenda natalina ficará à disposição de quem quiser cantar no Palco Livre. Sid relata que haverá uma pessoa na tenda para agendar as apresentações das quartas-feiras. “Poderá cantar quem quiser. O ritmo e gênero que quiser”, adianta o presidente da FGB. Já entre os cantores profissionais estão: Álamo Mário, Dito Bruzugu e Dallas Dean.

Segurança reforçada

Além do efetivo diário de 20 homens do Policiamento Municipal do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco, mais policiais atuarão na segurança da região do Camelódromo neste período de festas de final de ano. De acordo com a chefe da Divisão de Operações do Gabinete Militar, capitã Marcilene Alexandrina, mais seis policiais vão reforçar diariamente a segurança no Calçadão, com apoio do Primeiro Batalhão da Polícia Militar. “Vamos ter policiamento constante na região para que a população possa estar em segurança na hora das compras e também para que possam assistir a programação cultural da tenda natalina com tranquilidade”, cita a capitã.

Veja a Programação Natal no Calçadão