Tião Viana realiza troca de comando do Corpo de Bombeiros

Após quase dois à frente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), o coronel Carlos Gundim deixa o comando-geral da corporação e quem assume a liderança é o coronel Roney Cunha, que até então exercia a função de subcomandante geral. O governador Tião Viana realizou a transmissão de cargo nesta sexta-feira, 2, no pátio da corporação. O subcomando geral fica a cargo do coronel Batista, que até então coordenava a Defesa Civil.

Outras autoridades participaram do ato, como representantes dos órgãos de segurança pública do Estado, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), a vice-governadora Nazareth Araújo, o vice-prefeito Márcio Batista e o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, general Costa Neves.

No ato oficial de transmissão de cargo entre comandante-geral sucedido e sucessor, Tião Viana expressou agradecimentos e reforçou o compromisso do governo com as ações que visam o fortalecimento da corporação.

“A mensagem que deixo é de gratidão ao coronel Gundim, que começou a carreira como soldado e possui inúmeras histórias de luta na corporação. Uma delas é o enfrentamento à maior cheia da história do Rio Acre, quando os coronéis Gundim e Roney estavam lá, junto com a tropa, auxiliando a população”, ressaltou Tião Viana.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, falou da importância da corporação para o sistema integrado de segurança, que nos últimos dez anos alcançou forte proeminência nas pesquisas nacionais.

“Nosso estado, segundo dados do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], reduziu a criminalidade. São 37,5% de redução de mortes de jovens entre 15 e 24 anos. Isso graças aos pilares que trabalham o enfrentamento e a construção de uma segurança que promove a prevenção. E vocês são importantes nesse trabalho”, destacou o gestor.

Legado e sucessão

Em seu discurso, o coronel Carlos Gundim destacou o legado de aproximação construído entre o Bombeiro e a Segurança Pública, composto por diversas conquistas como a abertura de dois novos quartéis, em Xapuri e no bairro Rui Lino, e a ampliação do projeto Bombeiro Mirim, que antes ofertava apenas 700 vagas e hoje são contabilizadas até 1.100.

“Além disso, aprovamos um pacote de leis e benefícios para a corporação que garantiram que militares da reserva voltassem para a ativa. Abrimos novas vagas para oficiais e praças. Desenvolvemos um valioso projeto social na piscina do Colégio Armando Nogueira, onde já atendemos mais de cinco mil pessoas. Foram muitas conquistas graças ao apoio incondicional do governo do Estado”, contou.

O novo comandante-geral Roney Cunha é o oitavo comandante da corporação e incorporou na unidade em 1992. Formado em segurança e proteção a incêndios e engenharia, comandou o 4º Batalhão do CBMAC de Cruzeiro do Sul e detém diversas condecorações pelo dinamismo e ações para o desenvolvimento do estado.

“Quero cumprir com as premissas da Constituição e com os compromissos da corporação. O Gundim foi um líder, fez muita coisa por esta tropa. Estamos compromissados a realizar todas as demandas institucionais que se fizerem necessárias, avançar nas responsabilidades institucionais e sociais que são atribuídas ao Corpo de Bombeiros”, enfatizou.