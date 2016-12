Polícia apreende droga e recupera motocicleta em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da delegacia 3ª. Regional, realizou ação de cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão na tarde desta quinta-feira, 01, em pontos específicos na região do Baixada da Sobral e apreenderam celulares, joias, peças de roupas com etiqueta, aproximadamente 60 invólucros contendo maconha, além de recuperar uma motocicleta com restrição de roubo.

A ação é fruto de trabalho investigativo da 3ª. Regional de policia, que contou com 30 agentes de policia civil, três escrivães e dois delegados no uso de seis viaturas caracterizadas e foi realizada pontualmente na região da Baixada da Sobral com objetivo de desarticular ação criminosa na localidade. Nenhum individuo foi preso na ação

“A região da baixada da sobral é uma região que tem ocorrido com frequência alguns roubos, assaltos, e a investigação identificou alguns pontos de venda de entorpecentes, conhecidos por “Bocas de Fumo” que subsidiou o judiciário que por sua vez expediu as medidas que foram cumpridas na tarde desta quinta-feira, tirando de circulação esse entorpecente e recuperando produtos oriundos de furtos e roubos”, destacou o delgado Nilton Boscaro, coordenador da ação policial.