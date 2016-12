Prefeitura de Rio Branco avança com asfaltamento e recuperação do pavimento na Poligonal Chico Mendes e Vitória

As obras de infraestrutura na região conhecida como Poligonal Vitória, que inclui os bairros Vitória e Chico Mendes, estão a todo vapor mesmo enfrentando a diversidade do clima neste período do ano. As obras foram divididas em etapas. Inicialmente, ainda na gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim, hoje deputado federal, a execução utilizou recursos do Orçamento Geral da União (OGU) alocados no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

Na segunda etapa, que segundo o engenheiro civil da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP), Sergio Bastos, deixará os bairros 100% pavimentados, os trabalhos estão sendo executados pela Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), contratada pela empreiteira vencedora da licitação para realizar esses serviços.

Mais de 50 ruas foram ou estão sendo asfaltadas. Essas vias tiveram implantados serviços como rede de abastecimento de água, sistema de drenagem pluvial e de esgotamento sanitário, calçadas e sinalização viária.

Na soma são mais de 16 quilômetros de pavimentação; terraplenagem; ampliação da rede de distribuição de água; aumento da rede de esgotamento sanitário; e drenagem pluvial. Em seu início, a Prefeitura realizou um trabalho socioambiental envolvendo diagnóstico socioeconômico, desenvolvimento de ações comunitárias com os moradores através da realização de campanhas educativas e de mobilização e organização comunitária, realização de seminários e oficinas temáticas em educação sanitária e ambiental, realização de cursos de capacitação voltados para a geração de trabalho, emprego e renda para a comunidade – tudo parte do projeto de infraestrutura mantido há anos pela PMRB naquelas comunidades. “A EMURB trabalha nesta poligonal atendendo também sua demanda rotineira. Assim, a empresa estará nestes bairros nas sextas-feiras e aos sábados. Estamos avançando bem”, explicou Sergio Bastos.

Nesta sexta-feira, 02, a EMURB distribuiu equipes por várias ruas de ambos os bairros realizando não apenas a pavimentação como também a recuperação asfáltica de vias como a Travessa Arco-íris. As ruas que foram ou estão sendo asfaltadas em ambos os bairros são Avenida Beija-Flor, Rua Francisco Aldemar, Rua Alvorada, Rua Francisco Silva, Rua Arco-íris, Rua J.K., Rua da União, Rua José de Araújo, Rua Felicidade, Rua Lourenço Lopes, Rua Murupi, Rua Maestro Sandoval, Rua Santa Clara, Rua Thaumaturgo, Rua Tião Natureza, Travessa B, Rua Tupi Guarani, Travessa Bom Destino, Travessa Boa Sorte, Travessa Gregório Filho, Travessa Jovem, Travessa Mangueira, Travessa JK, Travessa Manoel Martins, Travessa Raimundo Alves, Travessa São João, Travessa Rui Lino, Rua da Glória, Travessa Thaumaturgo, Rua da União, Travessa Zeca Torres, Rua do Divisor, Rua Benjamin, Travessa Limão, Rua Boa Vista, Travessa Manga Larga, Rua Preciosa, Travessa Mossoró, Rua Raimundo Nonato, Travessa Pedro Altino, Rua Maria Atenas, Travessa São Caetano, Rua Santa Fé, Travessa Triângulo, Travessa Campo Verde, Travessa Verde, Travessa Cruzeiro do Sul, Travessa Beija-Flor, Travessa da Colina, Travessa da Vertente e Travessa da Tior.

“Era ruim aqui. A gente tinha muita dificuldade para ir à escola. Agora, ficou bom”, disse o estudante Clariton Gomes, aluno do 1º ano do ensino médio na Escola Clícia Gadelha. “Todas as ruas dos dois bairros tem acesso, mesmo que o asfalto ainda não tenha chegado”, completou Sergio Bastos.