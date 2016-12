Governo e prefeitura de Rio Branco lançam campanha contra a dengue

O governador Tião Viana e diversas autoridades da prefeitura de Rio Branco e do governo federal realizaram nesta sexta-feira, 2, no mercado do bairro Seis de Agosto, o lançamento da campanha contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e febre chikungunya.

Entre 2014 e 2016, o Acre reduziu em 30% o número de suspeitas de dengue. Para este ano, 226 agentes de endemia irão realizar as ações contra o mosquito em Rio Branco. O governo federal também enviou três carros para auxiliar no combate – um para Rio Branco, outro para Brasileia e o terceiro para Cruzeiro do Sul.

“Este é um trabalho que o governo do Estado faz há anos e tem parceria total da prefeitura de Rio Branco, que executa essa cooperação. Nós só pedimos que a comunidade faça sua parte. Limpe seus quintais, porque a dengue está voltando a assustar o Brasil inteiro. Podemos avançar mais se cada um fizer a sua parte. Essa nunca será uma doença vencida só pelo governo. É o pedido que eu faço, que demos as mãos”, disse Tião Viana.

O general Costa Neves, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, foi quem entregou os carros para o combate ao mosquito. Segundo ele, o Exército Brasileiro destinará 700 homens das unidades do Acre para somar esforços junto às ações preventivas.

“Mais uma vez o Exército dá as mãos para a sociedade acreana por uma causa nobre, para enfrentarmos outro tipo de guerra, a favor da saúde da nossa população. Sentimos orgulho de prestar esse apoio, e estaremos com o nosso efetivo à disposição para as campanhas de educação e de limpeza, no contato com as escolas, para termos sucesso na luta contra o mosquito”, ressaltou o general.

O secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida, completa: “Estamos realizando este lançamento aqui porque a Seis de Agosto é um dos bairros com maior nível de infestação. Pedimos a colaboração da população, porque o maior índice de infestação continua dentro da casa das pessoas. Por isso, recebam bem o agente de endemias”.