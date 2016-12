Por mais segurança, PM anuncia reforço de 248 homens para a “Operação Papai Noel”

Durante coletiva à imprensa, realizada na manhã desta sexta-feira, 2, no Quartel do Comando-geral da Polícia Militar (PM), o comandante da corporação, coronel Júlio César, explicou que a “Operação Papai Noel”, deflagrada nesta semana, deve seguir até o dia 31 de dezembro com o reforço de 248 policiais.

De acordo com o oficial comandante, a ação foi dividida em duas fases, sendo que na primeira será um reforço de 108 policiais nas ruas diariamente, já na segunda, 140 homens devem ser acionados.





Ao todo, neste primeiro momento, 1.728 policiais devem atuar em abordagens diárias em pontos comerciais de Rio Branco e demais municípios do Acre. Além do efetivo, também será reforçada a frota de veículos com seis viaturas e oito motocicletas a mais nas ruas.

Segundo Júlio César, o objetivo é garantir a segurança e tranquilidade das pessoas nesse momento de festa das famílias. “Por isso, o policiamento ostensivo vai estar nas ruas para inibir ações criminosas em áreas comerciais, reduzindo assaltos, roubos e furtos”, afirma.

Resultados preliminares

Na primeira semana de operações, a PM diz que foram apreendidas 5 armas e 2kg de drogas, além da apreensão de mais de 100kg de droga com as demais operações e recuperação de seis veículos, quatro deles foram recuperados no Segundo Distrito de Rio Branco.

O secretário de Segurança, Emylson Farias, diz que a operação já é uma marca da PM aguardada pelos comerciantes e população. “Todo esse redirecionamento foi feito após várias análises. Infelizmente, o crime também se prepara essas datas, então, é preciso agir de maneira ostensiva para garantir a segurança da população”, afirma.

2ª fase

A segunda fase da Operação Papai Noel deve ser realizada de 15 a 31 de dezembro com o reforço de 140 policiais. Segundo, a PM ao menos 2.380 agentes estarão nas ruas nesta segunda fase.

“Todos os policiais vão ter motos e veículos para que possam fazer uma cobertura maior dos espaços. Além disso, o policiamento ordinário permanece normal fazendo todo o atendimento necessário”, destaca o coronel Ulysses Araújo.