Menores serram grades e conseguem escapar de Centro Sócioeducativo

Pelo menos quatro menores de idade que cumprem medida de internação no Centro Sócioeducativo Purus, em Sena Madureira, conseguiram escapar das celas na noite de ontem. Um infrator que se encontra do lado de fora da unidade conseguiu repassar uma serra para os menores. Com o equipamento em mãos, eles serraram as grades e acessaram o lado de fora.

Segundo o Senaonline, Na mesma noite, policiais militares e os agentes sócioeducadores de plantão conseguiram recapturar três dos envolvidos, mas um dos infratores não foi localizado até o presente momento. Tanto a Polícia Civil quanto a Militar trabalham no intuito de recapturá-lo.

Atualmente a Pousada do Menor em Sena Madureira comporta 39 adolescentes em conflito com a lei.