Neymar pede a Tite para ser capitão da seleção brasileira

Após a conquista do ouro olímpico, Neymar teve uma conversa com o técnico da seleção principal, Tite, e pediu para não mais ser capitão, o que foi prontamente aceito pelo treinador. Agora, com a diminuição das críticas em razão dos excelentes resultados obtidos pela equipe nacional, o craque o Barcelona mudou ideia e quer novamente vestir a braçadeira.

“A braçadeira será inevitável. O Neymar será capitão em breve. Quando acabou a Olimpíada, o ele me deu um abraço e falou na hora: ‘professor, não quero mais isso. Foi a última vez. Por favor.’ Passado um tempo, chamei ele e falei que era uma liderança técnica. Que ele não poderia fugir disso. Atingiu um nível alto, é nossa referência e penso em utilizar como capitão. Passou um tempo, ele me procurou e falou que estava pronto para ser capitão novamente”, revelou Tite ao Uol.

“Estávamos sendo desumanos com ele. Estávamos colocando que o sucesso ou o fracasso fossem culpa dele. Não é assim. Talvez até fruto de um insucesso na Copa de 2014. O peso do desempenho e da cobrança continua, mas ele agora vê a responsabilidade dividida. Ele se sente melhor”, finalizou o técnico.