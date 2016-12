Polícia Militar prende dois homens com moto furtada

Leandro de 24 anos e James Moreira de 23 anos, foram presos na tarde dessa sexta-feira 02/12, na rua Osvaldo Coelho, bairro Recanto dos Buritis, com uma moto furtada, os dois foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes por crime de receptação.

Segundo os policiais do Segundo Batalhão, eles estavam realizando a Operação Papai Noel, na região do Segundo Distrito da cidade, quando segundo a polícia, no bairro Recanto dos Buritis foram informados por uma pessoa que dois homens estavam andando no bairro com uma moto com a placa adulterada.

Os policias durante o patrulhamento encontraram os dois parados na frente de uma casa com a moto CG de placa NAO 8788, mas na verdade a placa e NAC 8769, os números da placa da moto estavam com pedaços de fita adesiva preta

Ao fazerem uma pesquisa para saber a procedência da moto, os policiais descobriram que se tratava de produto de furto.

Na delegacia, os policiais conseguiram localizar o proprietário da moto, segundo ele, a sua moto teria sido furtada do bairro Aeroporto Velho na tarde dessa sexta-feira 2.

