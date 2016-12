Reunião do tráfico termina com 11 prisões

A Polícia Civil no município de Tarauacá prendeu 11 pessoas, na tarde desta sexta-feira (2), acusadas de tráfico de drogas. As prisões aconteceram no momento em que os investigados se reuniam dentro de uma residência no bairro Senador Pompeu, região periférica do município. Em posse dos envolvidos foram encontrados: celulares, dinheiro, drogas, material para embalagem do entorpecentes, além de cadernos de anotações usados para contabilidade do tráfico.

Dentre os presos está Manoel Tadeu do Espirito Santo, de 47 anos, o “Cururu”, com passagens na polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No momento da prisão, “Cururu” se reunia com os comparsas para deliberar sobre o abastecimento de drogas no município.

“O trabalho de investigação foi fundamental. Conseguimos prender o traficante “Cururu”, além de dez de seus comparsas que serão colocados à disposição da Justiça. Foi um trabalho pontual, porque já estávamos monitorando toda movimentação desse indivíduo e de seus cúmplices”, destacou o delegado José Obetânio.

De acordo com o delegado, as investigações seguem no sentido de identificar e prender pessoas que insistam em cometer delitos. Todos os acusados foram encaminhados à unidade prisional Moacir Prado, onde devem aguardar manifestação judicial.