Ex-ator de pornô cedia dados ao Estado Islâmico

Agentes da inteligência alemã prenderam, há duas semanas na cidade de Colônia, um colega que forneceria informações sigilosas para terroristas do Estado Islâmico.

Ao aprofundarem as investigações, os agentes tiveram uma surpresa: além de colaborador dos radicais, o homem era um ex-ator de filmes pornôs gays, que saiu do ramo após se converter ao islã.

O espião de 51 anos foi descoberto em uma ferramenta de bate-papo online utilizada pelos jihadistas e monitorada anonimamente por agentes da inteligência. Ele chamou atenção ao oferecer informações secretas. Pelos dados fornecidos, foi possível descobrir qual era o funcionário que estava agindo a favor dos terroristas.

A prisão, reportada pela revista da Alemanha Der Spiegel, foi só o início de uma história bizarra. Fontes próximas do caso revelaram ao The Washington Post que o espião alemão, descendente de espanhóis, secretamente se converteu ao islã em 2014. Com o tempo, ele se radicalizou e se aproximou do Estado Islâmico.

Além disso, o nome que ele – casado e pai de quatro filhos – usava para conversar com os radicais pela internet era o mesmo que ele usou no passado quando atuava em filmes pornôs de temática gay, sendo a produção mais recente datada de 2011.

Atentados

Por mais surreal que possa parecer, a história gerou uma enorme preocupação no país, que se esforça para conter a proliferação de novas ameaças terroristas e a atuação de lobos solitários que organizam atentados inspirados nos jihadistas.

Este ano, em um período de um mês, a Alemanha foi alvo de vários ataques como um tiroteio em um cinema, em um shopping, explosão em um bar e até um ataque a machado em um trem, posteriormente reivindicado pelo Estado Islâmico.

“Não é apenas bizarro, mas também assustador, que uma agência cujo compromisso é com a contraespionagem, contratar um radical islâmico que tinha acesso a essas informações”, definiu Hans-Christian Ströbele, membro da comissão parlamentar que monitora a agência de inteligência alemã.