‘Testa de ferro’ de Cunha e Cláudia Cruz é descoberto

O “testa de ferro’’ do deputado cassado Eduardo Cunha e de seus familiares para pagamentos em espécie é Sidney Roberto Szabo, que foi presidente do fundo de pensão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

A informação foi divulgada pela reportagem do jornal O Globo, dentro das investigações apresentadas no âmbito da operação Lava-Jato. Mensagens encontradas pela Operação, apontam que ele providenciava dinheiro vivo para Cláudia Cruz, mulher de Cunha.

Segundo o MPF, em mensagem eletrônica trocada entre Sidney Szabo e o contador, em 2013, Szabo busca informações a respeito de nota fiscal a ser emitida em favor de Cláudia Cruz, para que seja gerado um “valor líquido” de R$ 40 mil. Os procuradores acreditam que os dois se referiam a dinheiro em espécie.

Outra mensagem mencionada pelos procuradores foi trocada entre Szabo e Danielle Dytz da Cunha, filha do ex-deputado. Danielle teria solicitado que fossem providenciados pagamentos a pessoas físicas no valor de R$ 79,9 mil.