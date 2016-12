Região Norte registra a cesta básica mais cara do País

O preço da cesta básica na região Norte aumentou 0,29% entre setembro e outubro de 2016 e alcançou o valor de R$ 535,59 – alta de R$ 1,56 em relação ao mês anterior, quando fechou em R$ 534,03. O valor é, disparado, o maior dentre todas as regiões brasileiras e bem superior a média nacional: R$ 484,67.

A região foi a terceira que mais aumentou o preço da cesta de produtos básicos na passagem do mês, conforme pesquisa realizada pela consultoria GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O Nordeste registrou a maior elevação no período, 0,51%, fechando o mês em R$ 429,92.

O Sul desponta como a região com a cesta mais cara, R$ 524,76, com aumento mensal de 0,14%. Depois surge o Sudeste, com preço da cesta de R$ 467,36 em outubro (-0,42%); o Centro-Oeste, com valor de R$ 456,80 (0,40%); e o Nordeste. No País, o valor da cesta básica em outubro 2015 era de R$ 417,74 – alta de 0,18% na variação mensal e de 16,02% na anual.

As maiores altas de preço no mês de outubro foram registradas em produtos como: carne traseiro (5,72% em rela- ção ao mês anterior, 4,10% no decorrer de 2016, e de 7,40% ao longo dos últimos 12 meses); cerveja (5,43%, 10,70% e 13,30%, respectivamente) e batata (5,43%, 10,70% e 13,30%).

Já as maiores quedas foram nos itens: leite longa vida (- 11,05%, 19,00% e 16,40%), cebola (-8,89%, -55,70% e -36,30%) e feijão (-6,88%, 101,00% e 120,50%). A Cesta Abrasmercado é composta por 35 produtos mais consumidos nos supermercados: alimentos, incluindo cerveja e refrigerante, higiene, beleza e limpeza doméstica.

VENDAS

As vendas do setor supermercadista em todo o País acumulam alta de 1,16% de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o Índice Nacional de Vendas ABRAS, elaborado pelo Departamento de Economia e Pesquisa.Em outubro, as vendas do setor em valores reais – deflacionadas pelo IPCA/IBGE – apresentaram alta de 4,78% na comparação com o mês de setembro e alta de 0,71% em relação ao mesmomês do ano de 2015.

Em valores nominais, as vendas apresentaram alta de 5,05% em relação ao mês anterior e, quando comparadas a outubro de 2015, alta de 8,65%. No acumulado do ano, as vendas cresceram 10,47%.

“O resultado está dentro do que prevíamos para o mês de outubro. Mesmo com as vendas de Natal, que acontecem de novembro a dezembro, acreditamos que esse número não deverá oscilar muito. O ano de 2016 não foi fácil para o setor e, embora estejamos registrando uma recuperação, que se iniciou no começo do segundo semestre, continuamos com uma previsão de leve alta no fechamento de vendas, em torno de 1,0% para 2016″, afirma o vice-presidente da ABRAS, João Sanzovo.