Supermercados devem sair do vermelho este ano

Depois de encerrar 2015 no vermelho, com queda de 1,9% nas vendas, descontada a inflação, o setor de supermercados começa a traçar um cenário mais favorável. De janeiro a outubro, as vendas reais do setor aumentaram 1,16% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Na avaliação do novo presidente da entidade, João Sanzovo, a recuperação do setor começou no início do segundo semestre e mesmo, com a perspectiva de que o Natal impulsione as vendas de novembro e dezembro, ele não projeta avanço significativo para o ano. “Continuamos com uma previsão de leve alta, em torno de 1% para 2016.” Com informações do Estadão Conteúdo.