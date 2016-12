Operação Carro-Pipa reforça abastecimento de Porto Acre

Os efeitos da estiagem continuam a impactar a cidade de Porto Acre. Mesmo com o início do período de chuvas, parte da comunidade ainda enfrenta dificuldades referente ao sistema de abastecimento.

Como forma de garantir o acesso à água potável para essa população, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), em parceria com a Defesa Civil Estadual, realizou a Operação Carro-Pipa, articulada pelo Ministério da Integração após o decreto de situação de emergência, assinado em julho pelo governador Tião Viana.

“Cerca de três mil famílias residentes no município e na Vila do Incra estão sendo atendidas por dois caminhões-pipa. Uma equipe técnica percorre essas localidades, detectando pontos críticos”, declara o gerente do Depasa em Porto Acre, Raimundo Chaves.

Ele relata que, devido à grande procura por abastecimento, algumas prioridades foram decretadas, como residências com moradores idosos ou cadeirantes, além de espaços públicos como hospitais e escolas.

“Caso algum consumidor necessite desse auxílio, pode entrar em contato com os números 3262-1029 e 99978-2311 ou se dirigir à nossa unidade administrativa, que fica na parte central, informa Raimundo Chaves.

Gleiciane Lima, moradora da região da Colonacre, comenta que a atuação dos carros-pipa chegou no momento certo. “O poço da minha casa secou, então meu esposo trazia um pouco de água em baldes de leite lá da empresa em que trabalha. Mas o sacrifício acabou com esse abastecimento”, disse.

A aposentada Maria Câncio é outra beneficiada pela ação emergencial. Ela fala da gratidão por receber água potável em casa e realizar os afazeres domésticos. “Agradeço por toda a atenção dada à gente, pois eu nunca tinha visto uma seca tão forte como esta”, finaliza.