Tribunal ganha Selo Chico Mendes, prêmio inédito de sustentabilidade ambiental

A responsabilidade socioambiental se impõe a todas as instituições, especialmente às públicas, que exercem importante influência na atividade econômica e na gestão de recursos. O tema é tão significante que está contemplado no artigo 170, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado também está garantido na Carta Magna, em seu artigo 225. A conscientização e a responsabilidade pelo planeta e sua sustentabilidade devem nortear todas as ações das instituições públicas, portanto.

O Poder Judiciário tem ido além da prestação jurisdicional. Alerta à responsabilidade socioambiental dos Tribunais, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 201, de 3 de março de 2105, que estabelece que todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão criar unidades ou núcleos socioambientais, estabelecer suas competências e implementar o respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).

Na vanguarda entre todos os Tribunais de Justiça do país, o Tribunal de Justiça do Acre recebeu o Selo Chico Mendes na noite de 29 de novembro, em importante evento em São Paulo. Trata-se do primeiro Tribunal do País a obter esse reconhecimento, em virtude de sua comprovada “luta em preservar o meio ambiente e preservar o Planeta Terra”.

A premiação somente é concedida às empresas e instituições que estão de acordo com as boas práticas de conduta socioambiental responsável. Na atual gestão do Tribunal, os caminhos da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade social se cruzaram. Como reconhecimento, a Instituição recebeu a certificação Selo Verde Chico Mendes na categoria Gestão Socioambiental Responsável. Partes integrantes da premiação, a estatueta e o certificado foram recebidos em São Paulo (no Esporte Clube Sírio) pelas mãos da desembargadora-presidente Cezarinete Angelim.