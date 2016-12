Comissária de bordo sobrevivente de voo da Chape defende piloto: ‘É fácil julgar’

A comissária de bordo sobrevivente do voo com o time da Chapecoense, Ximena Suárez Otterburg, compartilhou no Facebook, neste sábado, uma mensagem em defesa do piloto Miguel Quiroga. O boliviano tem sido acusado de voar até Medellín no limite do combustível e apontado como culpado pelo acidente por parentes de algumas vítimas. Em defesa do colega de voo, a comissária postou a frase: “Realmente certo. Em memória do meu comandante”.

Em seguida, Ximena compartilhou o texto escrito por Paula Camacho, uma funcionária pública boliviana:

“É fácil julgar! Imagem bonita! Então, hoje o piloto se tornou o vilão. Então, hoje o piloto virou o assassino. Então, hoje a culpa é do piloto. Então, hoje o piloto era pão duro. Então, hoje o piloto virou irresponsável. Há tantas culpas que este piloto leva depois de ontem ter sido tomado como herói! Ontem foi o homem, ele era o melhor, o super, o admirado por todos, né? A verdade é que nunca estão satisfeitos, a verdade é que sempre preferem julgar, a verdade é que nós nunca paramos de atravessar as mentes dos outros.

Meu povo, este pobre homem também morreu, não escapou ileso, não sobreviveu para voltar para casa ou simplesmente para nos dizer a sua versão do evento que ocorreu. Por que muitos julgam alguém que não pode se defender? Por que tanto prejudicar a sua família com comentários desnecessários e dolorosos? Por que apontar os dedos sem olhar e imaginar que todos os seres humanos normais são falhos? Porque não se calar? Por que não parar de culpar? Pare! Pense.

Desde quando a notícia deste grave acidente se confirmou estamos vendo tributos, textos de reflexão sobre a vida ou nosso comportamento, desde ontem recebendo fotos ou vídeos que tentam nos fazer mudar o nosso comportamento e pensamento, e nós em vez de tentarmos crescer com a dor, simplesmente fazemos pior, porque nós não sabemos. Estudamos as coisas sem pensar. Será que tudo isso aconteceu não lhe doeu? Isso não te fez refletir? Nunca v^ê a vida de forma diferente? Por favor! Vamos respeitar, temos compaixão, procuramos entender, vamos crescer nos pensamentos e atitudes.

Como eu disse em um post ontem, Deus não permite quaisquer quedas de folhas de uma árvore sem razão! Infelizmente a vida não é eterna, infelizmente não podemos desviar da rota final, todos terão um dia, infelizmente, nós somos todos os passageiros a bordo do navio chamado vida. Infelizmente, quando chega a hora não há como escapar dela. Então, se o piloto foi ou não culpado, aprende a calar a boca, aprende a respeitar, porque nem vivo ele está. Este homem tinha sonhos, objetivos, tinha uma família, tiveram filhos, amigos, esse homem amava o que fazia e lutou duro para dar o seu nome e fazer história na aviação boliviana. Nada disso foi em vão, tudo na vida tem uma razão e por quê, e não podemos fazer nada.

Este piloto para mim morreu como um herói, e não digo isso só porque ele usa a mesma nacionalidade que eu no sangue, o outro porque ele ainda permitiu que a outra tripulação poderia ter um enterro digno e suas famílias poderia dar um último adeus para eles da forma como eles realmente merecem.

Este piloto tem o meu respeito e sinceramente este piloto não morreu apenas hoje; voa mais alto e o time que levou para ganhar um título dos sonhos está subindo, para o céu, na direção da equipe de Deus! Micky Quiroga”.

Horas antes, a comissária fez uma homanagem ao time da Chapecoense:





“Minhas profundas condolências aos familiares da equipe Chapecoense e de jornalistas brasileiros que acompanhavam-nos no voo. Rezando pela rápida recuperação dos sobreviventes, para conhecer um time como o Chape tão feliz, os rostos felizes. Eu nunca esqueça o preço. Foi uma bênção terconhecido. Que Deus tenha sua alma. Força, Chape”.

O sogro do piloto, o ex-senador boliviano Roger Pinto, pediu desculpas aos familiares em nome da família, numa entrevista ao jornal O Globo:

— Da profundeza de nossa alma, se houve um equívoco, se os elementos que contribuíram (ao acidente) são humanos, pedimos perdão aos familiares que estão sofrendo.