PCC é mais organizado do que grandes empresas e tem hierarquia rígida

Uma estrutura mais sofisticada que muitas empresas privadas e do que instituições governamentais, com uma hierarquia clara e uma linha de comando forte e inquestionável. Assim trabalha o PCC – Primeiro Comando da capital – uma das facções que quer controlar o crime organizado no país e que está presente na guerra entre facções rivais no Acre.

Dominar as fronteiras e os estados menores é uma das estratégias do grupo, que montou até uma estrutura de advogados que serviriam não para defender seus membros, mas para funcionar como esquema de mensageiros e troca de informações entre diferentes líderes da facção presos.

As informações são da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de São Paulo, que identificaram 1.001 detentos que seriam “gerentes” do Primeiro Comando da Capital (PCC), responsáveis por cartas com ordens, decisões e pagamentos em nome da facção criminosa no Estado. Os investigadores chegaram à lista durante o inquérito que apurou o envolvimento de advogados com a organização criminosa, que custava cerca de R$ 6 milhões anualmente destinados para pagamentos aos advogados. O valor, segundo apuração da Polícia, mantinha a chamada “sintonia dos gravatas” ou “célula R”, como passou a ser chamado o grupo que passava por uma “reestruturação organizacional” neste ano. O R vem de recursistas, nome dado aos presos que conhecem leis e que, dentro das cadeias ajudam colegas a redigir petições e habeas corpus. Trinta e três advogados suspeitos de colaborar com o PCC foram presos em São Paulo e alguns estão foragidos, entre eles uma ex-reporter do Programa de Luciana Gimenez, na Rede, TV, que é formada em Direito e se envolveu no esquema. Importante dizer que esses “advogados” não eram os que efetivamente representavam os presos na Justiça. Havia uma banca mais gabaritada e experiente para isso. A função desse esquema descoberto era apenas ter acesso aos detentos para transmitir ordens e comandos da quadrilha.

Estrutura

A estrutura do PCC funciona como uma grande empresa. No topo da hierarquia está Marcos Camacho, o Marcola, que lidera doze presos da penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Wenceslau, em São Paulo, formando o Conselho Deliberativo. O PCC tem um estatuto que determina que o Conselho defina as linhas de ação e os rumos que o “escritório”, como é chamada a facção no documento, tomará.

Do lado de fora do presídio, o grupo ficava o “diretor presidente”, ou Presidente Executivo”, cargo que era exercido, segundo o MP, por Valdeci Ferreira da Costa, conhecido por “circuito integrado”, por deter todas as ligações. Ele foi preso em junho, Sua função era “assegurar a obtenção dos resultados segundo os planos operacionais e administrativos”.

Foi este “presidente” que organizou o novo organograma que estava sendo implantado pelo PCC e que era chamado de Processo Reestrutural 2016.

A facção, daí para baixo trabalha de forma celular e segura. Os demais membros se organizam em células nas quais os integrantes só conhecem um único nome no nível superior e não se comunicam com lideranças do mesmo nível independentemente. Todos são identificados por códigos. Seriam, no estado de São Paulo, mil gerentes, além de Marcola, que usava a identificação de 1.013, Amigo 1013, Boy, Playboy, 40 e ainda Narigudo e Ladrão de Oxigênio.

Outros gerentes usavam outros números ou alcunhas para assinar documentos e dar legitimidade a ordens.

Por causa dessa estrutura complexa, traficantes presos em uma boca de fumo, nunca entregam os superiores, porque não os conhecem, mas têm como recorrer a alguém para ajuda na prisão e com advogados. Cada membro da facão tem que dar uma contribuição mensal para o comando, que é usada nesses momentos, para auxiliar quem está preso e amparar suas famílias.

Parte do dinheiro dos negócios ilícitos também é separado para suprir esse esquema e para irrigar a rede de advogados.

Expansão

O processo reestrutural 2016 previa forte expansão do PCC em todo o país e o domínio do crime dentro das cadeias na maioria dos estados, especialmente os da fronteira do Norte e Centro Oeste, incluindo o Acre.

Por isso, a facção investiu para controlar o tráfico e assumir o comando das celas nas penitenciárias, provocando o conflito tanto com o Comando Vermelho, como com grupos locais, como o caso do Bonde dos 13, no Estado.

Mesmo com o descoberta da estrutura do PCC e do desmonte de parte de sua organização de pseudo-advogados informantes, a Polícia e o Ministério público sabem que sequer arranharam a superfície do esquema de controle do crime organizado comandado pelo PCC.