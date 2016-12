Advogado acreano é nomeado procurador da fazenda no estado

Gabriel Menandro Evangelista de Souza, filho do advogado Raimundo Menandro e da Desembargadora Eva Evangelista foi um dos aprovados no Concurso nacional para o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, disputando com milhares de candidatos de todo o país.

Sua qualificação no exame foi tão positiva que foi dada a ele a possibilidade de escolher o estado da federação em que desejaria trabalhar, tendo optado por ficar no Acre, onde nasceu e se formou.

A posse no cargo está marcada para amanhã, às 13h45min em Brasília, durante o encontro de ambientação dos novos concursados. Ele terá ao lado os pais que sempre o incentivaram na carreira jurídica.

Em especial, este primeiro treinamento em Brasília servirá para definir os principais objetivos dos novos Procuradores, entre eles os processos de dívidas, execuções fiscais, novo modelo de cobrança e a atenção especial aos grandes devedores, que deverão ser alvo da Fazenda Nacional. O encontro em Brasília vai até sexta-feira e, logo depois, Gabriel Menandro Evangelista de Souza já assumirá seu cargo em rio Branco.