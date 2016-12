Prefeitura e Sindicato dos Camelôs lançam 4ª Edição do Natal no Calçadão

A Prefeitura de Rio Branco e o Sindicato dos Camelôs e Feirantes do Acre (SINCAFE) lançaram neste sábado, 03, a quarta edição do Natal no Calçadão da Benjamim Constant. A programação foi aberta com a chegada do Papai Noel e apresentação da Família Musical e Grupo Seja Forrozeiro.

A promoção realizada pelo município em parceria com a iniciativa privada inclui programação cultural e sorteios de prêmios. A Prefeitura entra com apoio logístico e organização das atrações artísticas, enquanto que os lojistas organizam os estabelecimentos e cuidam da premiação que inclui uma moto 0KM, uma cozinha completa e mais de 40 prêmios ofertados pelas lojas cadastradas e identificadas com o banner da promoção do Natal do Calçadão. Concorrem aos prêmios todos que comprarem acima de R$ 20 e depositarem o cupom na tenda natalina. O sorteio dos prêmios será realizado no dia 30 de dezembro.

“Além de contribuir para o aquecimento das vendas, o Natal no Calçadão também é uma oportunidade de lazer e confraternização da família”, destacou o presidente do SINCAFE, José Carlos Juruna.

Prestigiado por autoridades, comerciantes e comunidade, o evento de lançamento do Natal no Calçadão contou com a presença do prefeito Marcus Alexandre e da primeira dama Gicélia Viana, do senador Jorge Viana, do secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (SEDENS) Sibá Machado, e dos vereadores eleitos Rodrigo Forneck e Juruna. “A gente veio aqui agradecer a parceria e o apoio dos comerciantes, camelôs e feirantes. Essa ação é resultado de todo um esforço nosso, mesmo em tempos de crise. A gente espera que o espírito natalino possa chegar a toda a cidade”, disse o prefeito Marcus Alexandre.

O deputado federal Léo de Brito também levou a filha Sofia para a foto com Papai Noel. Ente os populares estavam Giuliana Trindade e a sua pequena Raika Beatriz (7 anos). Depois de posar ao lado de Papai Noel Raika fez questão de divulgar seu pedido: “Eu quero uma boneca” anunciou a menina. De acordo com Giuliana o pedido será atendido.

Horário estendido e atenção à criança

Durante todo o mês de dezembro o comércio do Camelódromo funcionará em horário diferenciado. Até o dia 16 de dezembro, as lojas estarão abertas até às 19h. Já a partir do dia 17, o funcionamento se estenderá às 22h. Durante todo o período, as equipes da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social estarão em regime de plantão para evitar exploração do trabalho infantil e no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social como moradores de rua e pessoas em situação dependência química.

Programação Cultural

A Programação cultural do natal do Calçadão é de responsabilidade da Fundação Garibaldi Brasil. Além de cantores contratados, a estrutura da tenda natalina também estará à disposição de quem quiser cantar no Palco Livre. Entre os cantores profissionais a se apresentarem estão Álamo Kário, Dito Bruzugu e Dallas Dean.

Veja a Programação Natal no Calçadão