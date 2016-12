Tião Viana empossa três novos secretários na segunda-feira

O governador Tião Viana inicia dezembro fazendo algumas alterações no seu secretariado. A partir deste mês, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop) será comandada por Átila Pinheiro. A pasta era até então gerida pelo arquiteto e urbanista Leonardo Neder, que continuará na instituição e ocupará a função de secretário adjunto.

Já a Secretaria de Extensão Agroflorestal de Produção Familiar (Seaprof), será gerida por João Thaumaturgo Neto, e a Secretaria de Estado de Saúde, passa a ter como secretário adjunto de Atenção à Saúde, Ráicri Barros.

Átila Pinheiro ocupava a função de diretor-executivo da Seop. Segundo ele, a transição mantém os trabalhos da Secretaria com a mesma perspectiva.

“Uma das características da nossa equipe técnica é a união, e neste sentido as alterações de funções entre os servidores auxiliam a compreensão de todos os processos da gestão, e no meu caso, receber o convite do governador Tião Viana e em sequência receber o apoio dos demais funcionários, me dá orgulho e energia para os nossos desafios”, declara.

Leonardo Neder informa que solicitou ao chefe do poder executivo para atuar mais internamente no órgão, tanto nos setores de elaborações de projetos, como o de engenharia. “Agradeço pela confiança do governador Tião Viana, que é um entusiasta do segmento de infraestrutura, nos dando todo o apoio necessário para executar grandes obras, e agora sigo em uma nova função, auxiliando a gestão de Átila Pinheiro”, relata.

João Taumaturgo Neto presidiu nos últimos seis meses, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) e agora assume a Seaprof, antes comandada pelo deputado estadual, Lourival Marques, que volta para o legislativo.

“A produção familiar me encanta. Afinal, 70% do que comemos provém dos agricultores familiares. Por isso, precisamos oportunizar melhores condições para aumentar essa produtividade e melhorar a qualidade de vida desses produtores”, disse.

Ráicri Barros é analista da Procuradoria Geral do Estado (PGE), e está cedido desde 2015 para a Sesacre, onde exercia a função de diretor jurídico. Ele comenta sobre este novo desafio.

“Tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa equipe. Vou entusiasmar servidores, adotar novas práticas, fortalecendo diálogos e proposições que visem à melhoria e humanização da saúde pública”, afirmou o novo secretário de Atenção à Saúde.