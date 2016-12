Governador entrega cozinha comunitária para famílias do bairro Novo Horizonte

O governador Tião Viana realizou na manhã deste sábado, 3, a entrega da cozinha comunitária do Residencial Parque do Palheiral. O empreendimento de mais de R$ 700 mil será administrado agora por um grupo de mulheres do bairro Novo Horizonte, beneficiando 20 famílias diretamente e gerando um importante espaço voltado para a alimentação da comunidade.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), entregou a cozinha com toda a estrutura e equipamentos completos. Além da cozinha industrial, há também uma área de mesas para funcionar como um restaurante. Todas as mulheres também foram capacitadas para atuar no empreendimento.

Tião Viana comemora com essa entrega a marca de mais de 22 mil famílias beneficiadas com pequenos negócios só em sua gestão. Criador da SEPN ainda em seu primeiro mandato, o governo do Estado já investiu mais de R$ 30 milhões na criação de oportunidades de renda para pessoas carentes.

“Temos a meta de alcançar 30 mil famílias pelos pequenos negócios até 2018. Serão mais 500 até o fim do ano. Porque essas são oportunidades que mudam a vida das pessoas. E aqui temos mais famílias que vão atender toda a comunidade, seja com a entrega de marmitas, ou com os serviços aqui mesmo de café da manhã, almoço e jantar. Isso é uma prática que cria a economia solidária, distribui renda e gera qualidade de vida”, disse o governador.

Coragem para empreender

A maior parte das famílias contempladas pelo empreendimento mora no Residencial Parque do Palheiral, onde o governo entregou 161 casas em 2014, num orçamento de mais de R$ 10 milhões, para beneficiar moradores de baixa renda e de áreas de risco.

A coordenadora da equipe de mulheres à frente da cozinha, Jaqueline Oliveira, conta que ela e as companheiras viram no projeto uma chance de fazer a diferença em suas vidas, ao enfrentar a crise econômica com um empreendimento próprio.

“É um giro de trezentos e sessenta graus não só na vida das pessoas do nosso grupo, mas também da nossa comunidade. Porque nós vimos nessa estrutura uma oportunidade e resolvemos arregaçar as mangas, mesmo não sendo profissionais da culinária, portanto o primeiro desafio é nos profissionalizarmos para atendermos com qualidade e eficiência o mercado que pretendemos abraçar”, conta.

Segundo o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, duas cozinhas ainda serão entregues até fevereiro e a SEPN se prepara para organizar cerca de três mil mulheres costureiras em uma atividade industrial.

“Esse é um espaço que foi reformado e readequado, com a aquisição de todos os equipamentos e a capacitação das mulheres envolvidas que vão trabalhar nessa cozinha. Um investimento para mudar a vida dessas pessoas”, ressalta Henry.