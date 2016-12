Jorge Viana busca fazer Rio Branco uma Cidade Inteligente

Senador liderou comitiva acreana à cidade de São José dos Campos para ver de perto experiências de sucesso na área da tecnologia.

O senador Jorge Viana visitou na sexta-feira (02) a cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, onde cumpriu uma agenda com o intuito de conhecer experiências desenvolvidas no município, na área de telecomunicações. Lá ele conheceu recursos tecnológicos que podem possibilitar uma revolução nas cidades através da melhoria dos serviços que podem criar, o que alguns chamam de, “Cidades Inteligentes”. Ou seja, uma cidade conectada em rede.

Na cidade de São José dos Campos foi implantado – na administração do Prefeito Carlinhos, do PT – uma mudança que envolve o uso de recursos da internet na melhoria do ensino. A cidade também tem ganho prêmios por conta da melhoria substancial que conquistou com esses avanços na área tecnológica, como por exemplo: Utilização da rede na área da segurança, com redução de acidentes e monitoramento das polícias.

Nessa agenda o senador deveria ter contado com a presença do prefeito Marcus Alexandre. Mas ele teve que se ausentar devido ao falecimento de seu pai, ocorrido na última quinta-feira (01). A viagem aconteceu à convite do presidente da Anatel, doutor Juarez Quadros, e do conselheiro Aníbal Diniz, ex-senador acreano. Estavam junto com o vice-presidente do Senado Federal, o deputado Raimundo Angelim, o secretário da prefeitura André Kamai, o Mafram Almeida, que trabalha nessa área na prefeitura de Rio Branco, além de diretores da Vivo, da Fundação para Inovações Tecnológicas (Fitec) e do presidente da Ericsson Brasil.

O senador Jorge Viana comentou a agenda: “Foi um dia intenso de trabalho onde vimos que é possível trazer pra Rio Branco, e também para outros municípios do Acre, experiências fantásticas como a que vimos aqui”.

O mandato do senador Jorge Viana pretende ajudar a implantar, junto com o prefeito Marcus Alexandre, com apoio do deputado Angelim e com parcerias com a Anatel e outras empresas, internet gratuita em terminais, postos de saúde e escolas. Fazendo uma inclusão digital inédita no Acre.

“Estou disposto a fazer desse tema uma referência em meu mandato e, por isso, fico ainda mais animado com o compromisso assumido pela nova direção da Anatel, que garantiu que fará uma mediação com companhias telefônicas e empresas da área, para que possam nos ajudar nesse propósito. Através dessas parcerias tenho convicção que poderemos, com o uso de tecnologia, melhorar muito a vida nas nossas cidades”, declarou o senador Jorge Viana.

O prefeito Marcus Alexandre tem manifestado, inclusive, a intenção de criar um centro de desenvolvimento de projetos a partir da instalação de internet banda larga, de altíssima velocidade, na própria prefeitura. Tudo na busca de fazer de Rio Branco uma referência de inclusão digital e eficiência.