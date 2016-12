Sociedade reage à proposta de reajuste da nova legislatura

Os movimentos sociais começaram a se mobilizarem nas redes sociais para barrar o aumento salarial nas casas legisladoras municipais. Apesar da crise econômica, os novos vereadores continuam pressionando os pares a votar o reajuste salarial da próxima legislatura que toma posse na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

A proposta indecente deve entrar na última sessão, antes do recesso parlamentar, mas como poucos vereadores conseguiram a reeleição, a proposta tem enfrentado forte resistência. “Acho que não tem clima votar este reajuste, porque a população rio-branquense não concorda com este presente de grego no apagar das luzes”, comentou o vereador Rabelo Gois (PP-AC).

Segundo ele, a pressão é normal, porque é uma tradição da legislatura que encerra o mandato estabelecer o próximo salário dos novos vereadores, mas agora o cenário é outro. Destaca que não é justo, conceder reajuste, enquanto os governantes pedem a população mais sacrifício para superar a crise econômica. “Sou contrário, a proposta de reajuste salarial”, antecipou o parlamentar da base de oposição.

Rabelo ressaltou ainda, que o próprio presidente da Casa, vereador Artemio Costa (PSB-AC), já declarou que não tem clima de votar reajuste salarial neste atual contexto. Porém, não sabe se a proposta retorna ao debate no parlamento municipal, muito embora alguns parlamentares são favoráveis ao debate. “Os vereadores reeleitos têm sido pressionados, para colocar a proposta em votação, mas haverá resistência”, revelou Gois.

PEC da remuneração – Há quatro anos, os contribuintes rio-branquenses arcaram com quase três milhões de reais, por conta do reajuste salarial concedido, antes do recesso de final de ano, mas o aumento, foi extensivo ao prefeito, vice-prefeito e aos novos secretários. Somente a verba de gabinete chegou à casa dos 30 mil reais, para ajudar os parentes, os amigos e os correligionários.

A aprovação recente do reajuste salarial do Legislativo e Executivo em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, gerou muita insatisfação dos internautas. Os militantes sociais criticaram a decisão dos parlamentares do município por discordarem da decisão. Portanto, neste momento de moralização, seria importante que os senadores retomassem o debate da proposta do ex-senador tucano goiano Cyro Miranda, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC), propõe o fim da remuneração dos vereadores nos municípios. Afinal, o Brasil é um dos únicos países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU) que pagam salário aos vereadores. Na maioria dos países membros da ONU, o trabalho visa servir à sua comunidade.