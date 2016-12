Coluna Bom Dia

Março

Começará efetivamente em março o trabalho na BR-364, com as frentes de serviço agindo simultaneamente nos seis trechos previstos na licitação. Até lá, a empresa CCM está montando os acampamentos, mobilizando maquinário e material.

Pedra

Ainda neste fim de ano e até o efetivo início da recuperação, o consórcio vencedor da licitação da BR-364 estará fazendo a manutenção dos trechos mais críticos, para impedir que e estrada feche definitivamente com as chuvas.

Bom senso

Para isso, é preciso bom senso de comerciantes e de transportadores, para que não forcem ainda mais o frágil leito da BR com cargas acima dos limites possíveis.

R$ 10 mil

Revelou-se que foi de R$ 10 mil e uma hora de voo o preço da irresponsabilidade da empresa LAMIA e de seu piloto e dono, Miguel Quiroga. Foi o quanto custou a maior tragédia do esporte mundial. Para economizar esses trocados, o piloto fez o voo direto.

Não só

Claro que a culpa é mesmo do piloto, não resta dúvida, mas há mais gente. Ninguém decola um avião sem autorização. Quem autorizou sabendo que o voo poderia cair é tão criminoso quanto o comandante, com a vantagem de não ter embarcado e não ter morrido.

Investigação

Por isso, as autoridades aeronáuticas bolivianas chamaram representantes do Brasil e da Colômbia para acompanhar as investigações e o inquérito.

Emoção

O sepultamento do senhor Ademir Aguiar foi um momento de emoção para toda a família do prefeito Marcus Alexandre, seu filho. Mas, marcou também o reconhecimento do carinho que a Capital e o Estado têm pelo prefeito. Mostrou que ele encontrou em Rio Branco verdadeiros amigos e que hoje, mais que um líder político, é alguém que está no coração das pessoas, com amizade e respeito.

À toa

Pelo menos 50 mil jovens acreanos, de 15 a 24 anos, não trabalham, não estudam, não procuram emprego. O que fazem eles? Tornam-se o exército de reserva do crime organizado, da prostituição juvenil, do tráfico de drogas, de tudo o que não presta.

Responsabilidade

Pode ser fácil em um primeiro momento culpar autoridades e governo por isso, mas também não seria o caso de se culpar as famílias e os próprios jovens? Não há falta de vagas em escolas para se estudar. Há vários projetos de encaminhamento ao primeiro emprego, há cursos de formação, não só no Estado como no sistema S, por exemplo. Mas muitos não querem nada mesmo.

Pais e filhos

Ou as famílias se conscientizam que também são responsáveis ou não há jeito. A questão é que existem fatores intercorrentes, como a ausência do pai em casa, a alta taxa de fecundidade de adolescentes, que têm filhos cedo demais e não cuidam, há muito a ser avaliado e melhorado.

Responsabilidade

Mas, a responsabilidade deve ser coletiva. Primeiro na família expandida, depois na comunidade, na sociedade até chegar à estrutura de governos.

Pergunta

A melhor pergunta da semana, não respondida, foi do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, aos críticos da lei contra abuso de autoridades de juízes e promotores. Perguntou ele: “porque são contra? Então vocês são a favor do abuso de autoridade?” Qual a resposta?

Freios e contrapesos

O sistema democrático tem que funcionar por meio dos freios e contrapesos, como se definiu já na formulação da constituição americana. Nenhum poder pode ter domínio absoluto e estar acima do controle dos demais. Se a questão está na qualidade dos integrantes dos poderes, que se tomem medidas para isso seja mudado. Mas de forma democrática e constitucional.

Capixaba

Em Capixaba, o prefeito Vareda, que não foi reeleito, culpou por sua derrota os pobres agentes comunitários de Saúde. Resultado: demitiu 84% desses servidores. Além de uma retaliação idiota, de um prefeito medíocre e que assim ainda justificou mais a repulsa da população por ele, criou uma situação de risco.

Malária

Essa é a época em que os agentes de saúde são mais necessários, por conta da infestação de mosquitos e do risco, principalmente, da malária, nas áreas rurais. E o prefeito sem compromisso com mais nada, fez um absurdo desses.

Latifúndio

Na BR-317, entre Brasileia e Assis Brasil, uma pessoa que se apresentou como suposta proprietária da Casa Boró, de Brasileia, está comprando pequenas colônias junto ao asfalto. Já teria, dessa forma arrebanhado mais de 30 mil hectares de terras, segundo denúncias que estão chegando ao INCRA.

Investigação

Há que se investigar a fundo essa questão e verificar a legalidade dessa concentração formal ou não nas mãos de uma só pessoa em área de reforma agrária e de fronteira.

Multas

O Governo Federal não deve repassar para os estados, em dezembro, a parcela referente às multas da repatriação de dinheiro. É o que foi informado aos governadores que estão no comando das negociações. O clima entre os governadores é de franca revolta.

Fica?

Esse seria mais um motivo para a fritura em óleo fervente do ministro Henrique Meirelles. O PSDB quer o cargo e o comando da economia para salvar seus governadores.

Pacto

Também as exigências de arrocho do Governo Federal sobre os estados causam constrangimento nos governos. As condições para empréstimos incluem cortes sociais profundos. O Acre, que não pleiteia esses empréstimos, é solidário aos estados.

Caiu

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que sempre se apresentou como o impoluto no combate à corrupção, o maioral do pedaço, o ético, caiu na delação e é acusado de receber R$ 10 milhões. Ídolo de pés de barro?

Parabéns

A coluna cumprimenta o jovem e competente advogado Gabriel Menandro Evangelista de Souza por sua posse amanhã, como Procurador da Fazenda Nacional, depois de superar milhares de candidatos em concorrido concurso público. Mais um acreano brilhando.