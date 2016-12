Adolescente de 15 anos é executado a tiros e amigo de 25 anos escapa com tiro na cabeça

A tarde deste sábado (03), inicia com registro de uma execução de um adolescente de 15 anos, Renan Silva do Nascimento, foi executado com dois tiros que atingiu o braço e outro o coração. O amigo dele Joelison Nascimento da Silva, de 25 anos foi atingido com um tiro na cabeça foi socorrido por populares e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

De acordo com informações de testemunhas, os dois rapazes caminhavam na Avenida Flaviano Melo, principal do bairro Tancredo Neves, após a quadra de esportes, quando foram interceptados por três homens que ocupavam um veículo modelo palio de cor cinza que já desceram atirando nas duas vítimas.

Joelison Nascimento, de 25 anos, foi atingido com vários tiros e um deles na cabeça, ele caiu no chão enquanto o amigo dele, o adolescente Renan foi atingido no braço e no peito.

O adolescente teria corrido alguns metros e entrado em uma Mercearia, onde sentou-se em uma cadeira aos fundos do comércio e morreu antes da chegada da equipe de suporte avançado do SAMU.

De acordo com a dona de casa Ana Nascimento, mãe do adolescente morto, o filho teria saído de casa para chamar o amigo Joelison que reside a poucos metros de distância para almoçar. A dona de casa contou que ficou aguardando o filho e o amigo retornarem para junto com a família almoçarem, quando ouviu os gritos dos vizinhos avisando que o filho dela estava ferido a tiros.

“Meu filho completou 15 anos, a menos de um mês. Não tinha passagem pela polícia e nem saia de casa à noite. Nós sabíamos que no passado Joelison teve complicações com a polícia, mas todos foram criados juntos no bairro e eu não proibia a amizade deles, porque Joelison sempre foi bom amigo para meus filhos” contou a mãe do adolescente.

Selmo Melo