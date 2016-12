Desemprego vai continuar subindo até o 3º trimestre de 2017

O desemprego vai continuar subindo até o terceiro trimestre de 2017, segundo dados do secretário de Acompanhamento Econômico do governo, Mansueto de Almeida.

De acordo com a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, se isso acontecer, serão 33 meses seguidos de queda no emprego. O colunista também diz que o presidente Michel Temer já questiona o ministro Henrique Meirelles sobre uma alternativa para reverter a queda e estimular o crescimento.

Jardim ressalta ainda que Michel já teme que a economia não vire em seu tempo de governo.