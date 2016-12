Corpo de Bombeiros orienta população sobre queda de árvores

Com a chegada do inverno, a possibilidade de tempestades e alagamentos nas cidades é bem maior do que em outros períodos. Para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), principalmente nos meses de outubro a fevereiro, é importante que a população tenha precauções com relação a esses problemas.

A corporação registrou nos últimos cinco dias cerca de 50 ocorrências com quedas de árvores em diversas situações, como sobre casas, muros, vias públicas e outros locais.

Para que esses incidentes não tragam riscos à vida, o CBMAC orienta a população em como agir no momento em que ocorrer um temporal ou ventania, pois durante as tempestades é muito comum à queda de árvores, como explica o major Cláudio Falcão.

“Durante os temporais não estacione veículos embaixo de árvores nem permaneça debaixo delas. Caso a pessoa se depare com um incidente envolvendo queda de galhos ou árvores, é importante entrar em contato com os bombeiros pelo 193, pois uma guarnição irá se deslocar para a retirada desse material”, destacou Falcão.

Ele ressalta, ainda, que nos últimos dias a demanda vem aumentando, e orienta a pessoa a aguardar um profissional para fazer a retirada do material.

“A demanda é muito grande. Realizamos uma média de quatro a seis atendimentos diários, que podem levar até quatro horas para a remoção de cada árvore, dependendo da complexidade dos casos que recebemos”, disse Falcão.

Para a aposentada Claudeci Menezes, que tinha uma árvore de grande porte e oferecia riscos de cair em sua residência, ao acionar os serviços do Corpo de Bombeiros a avaliação dos profissionais foi rápida. “Ao ligar para o Corpo de Bombeiros, em menos de 48 horas eles vieram e fizeram a avaliação de risco, e para o meu alívio, em menos de quatro dias realizaram o corte da árvore”, comentou.