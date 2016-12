Timemania segue acumulada e pode pagar R$ 6 milhões nesta terça-feira, 6

Se o prêmio fosse todo aplicado na poupança, renderia R$ 38,6 mil por mês. O valor do prêmio também seria suficiente para adquirir uma frota de 40 automóveis de luxo. A probabilidade de acerto na Timemania é quase 50% maior que na Mega-Sena. O apostador escolhe dez números e a modalidade sorteia sete, o que aumenta as chances de ganhar.

Como jogar

Os sorteios da Timemania são realizados três vezes por semana, às terças, quintas-feiras e aos sábados. Para jogar na Timemania, basta marcar 10 dentre 80 números e escolher um time do coração. A cada concurso, são sorteados sete números e um time do coração. Ganha o bilhete que tiver de três a sete acertos dos sete números sorteados. Se acertar o time do coração, o apostador também ganha. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.