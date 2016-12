Honda e BMW convocam para recall em veículos

A Honda Automóveis do Brasil Ltda realiza recall para substituição do tanque de combustível dos veículos Honda Fit, ano/modelo 2015. Há possibilidade de vazamento de combustível e risco de incêndio.

De acordo com a empresa, a campanha de chamamento, com início em 30 de novembro, abrange 842 veículos colocados no mercado de consumo, produzidos entre 20 de agosto e 24 de setembro de 2015, com numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre o intervalo 40FZ221338 e 40FZ224280; 60FZ221691 e 60FZ222494; e 70FZ221225 e 70FZ229139.

O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Riscos

Quanto aos riscos à saúde e à segurança apresentados, a Honda informou que “alguns tanques de combustível produzidos podem apresentar uma falha na solda na região da conexão do bocal do tanque, causando vazamento”.

Nessa condição, “o tanque de combustível, poderá ter uma falha na solda da proximidade do bocal, ocasionando vazamento de combustível do tanque com risco de incêndio, desde que associado a uma fonte de calor (faísca). Essa situação, mesmo que remota, poderá causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros”.

BMW

Outra campanha de chamamento protocolada junto à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania (Senacon/MJC) é da A BMW do Brasil Ltda.

Veículos de modelo X3 xDrive35i e X3 xDrive20i, ano 2016, oferecem a possibilidade de falha no sistema de fixação de cadeiras de crianças, com risco de desprendimento da cadeira, o que pode ocasionar danos físicos e materiais à criança e aos demais ocupantes do veículo.

De acordo com a BMW, a campanha, com início do atendimento em 25 de novembro, abrange 122 automóveis, fabricados no período 10 de maio a 1º de setembro de 2016, e colocados no mercado de consumo com numeração de chassi, não sequencial, compreendida entre os intervalos 4A15614 para os veículos X3 xDrive35i; e 4A24477 a 4A24624 para os veículos X3 xDrive20i.

A BMW destacou ter constatado a possibilidade de “o sistema responsável pela fixação da cadeira de criança localizada nos assentos traseiros destes veículos (sistema ISOFIX), não apresentar a resistência adequada para suportar o movimento habitual da cadeira, podendo gerar a quebra do aro de fixação da peça”.

Desta forma, “em caso de quebra do aro de fixação da peça, a cadeira de criança destes veículos poderá se desprender do assento traseiro. Neste caso, não se descarta a possibilidade de ocorrência de danos físicos e materiais à criança e aos demais ocupantes do veículo”.

Mais informações podem ser obtidas junto à BMW por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente BMW, pelo telefone 0800 703 3578, ou pelo site. Detalhes sobre a campanha também estão disponíveis no site do MJC.